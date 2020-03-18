Mulher invade mansão de Jennifer Lawrence pela porta da frente

Atriz Jennifer Lawrence Crédito: Reprodução/Instagram @thecinemacity

Jennifer Lawrence, 29, foi surpreendida na noite do último domingo (15) ao ter sua casa, em Los Angeles, invadida por uma mulher de 23 anos. Segundo o portal TMZ, tratava-se de uma fã que entrou normalmente pela porta da frente da residência, que estava destrancada.

Fontes da polícia disseram ao site americano que a atriz estava em casa durante a invasão, mas não chegou a ver a mulher, pois seguranças a alcançaram antes disso e acionaram a polícia. Questinoada sobre o motivo da invasão, a mulher disse apenas que queria conhecer a artista.

Ainda segundo o jornal, a casa de Lawrence foi comprada de Jessica Alba, em 2014, por US$ 8,2 (cerca de R$ 41,4 milhões).

CASAMENTO

No final de 2019 , Jennifer Lawrence se casou com Cooke Maroney, 34, em uma cerimônia em Newport, Rhode Island, para 150 convidados. Segundo a revista norte-americana People, o evento aconteceu na mansão Belcourt, que tem fama de ser "mal-assombrada".

Em entrevista à revista, uma administradora do imóvel disse que "há energias e entidades pouco amistosas" no local e "um peso energético negativo". Um xamã teria sido contratado para "limpar" as energias antes da festa.