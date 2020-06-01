Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz termina casamento com Sandro Pedroso

A filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, e Sandro Pedroso não estão mais juntos Crédito: Instagram/@jessicabeatrizcosta

Filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, 26, usou as redes sociais nesta segunda-feira (1°) para anunciar o fim de seu casamento com o ator Sandro Pedroso, 36. Os dois são pais de Noah, de quatro anos.

"Esse ano de 2020 foi cheio de mudanças e surpresas para todos nós. E vejo esse ano como um ano onde ciclos se fecharam e se abriram! E isso é bom. Mudar é bom. Por mais que em algumas vezes seja difícil, a mudança sempre vem para um bem maior, principalmente quando confiamos em Deus!", escreveu Jéssica Beatriz, em seu perfil no Instagram.

"Por isso gostaria de comunicar vocês que um desses ciclos que se fecharam na minha vida foi o meu casamento. Eu e Sandro não estamos mais juntos, porém o carinho, respeito e companheirismo existem entre nós. Estamos felizes e sempre seremos unidos por um amor maior que é a vida do nosso filho.

Sempre seremos uma família, porém seguimos em caminhos separados", continua a mensagem.

CASAMENTO

Jéssica Beatriz Costa e Sandro Pedroso se casaram em março de 2019, em Goiás. A cerimônia aconteceu 11 dias após o ator pedir a youtuber em casamento, no dia 28 de fevereiro no Rio de Janeiro. Na ocasião, eles estavam juntos há mais de três anos. O cantor Leonardo não compareceu ao evento e o motivo de sua ausência não foi justificado.

Meio-irmão de Jéssica, o cantor Pedro Leonardo também não esteve presente. Em vídeo publicado no Insta Stories de Jéssica, ele parabenizou a irmã e o cunhado pelo casamento. "Não pude estar presente porque, graças a Deus, a agenda está corrida, tenho dois filhos para criar, mas desejo tudo de melhor para os dois. Que Deus abençoe a família de vocês. Sandro, te amo meu irmão. Jéssica, te amo minha irmã."

Na época, Jéssica divulgou fotos e vídeos da festa. Em uma das imagens, ela aparece sendo entrevistada pelo apresentador. O cantor Leonardo não aparece em nenhuma das fotos, nem na entrada da noiva. Em entrevista ao F5 em setembro de 2019, Jéssica Beatriz falou que, no início, o pai não apoiou o relacionamento dela com Pedroso, mas com o tempo tudo mudou.

"No começo foi realmente complicado, coisa de pai, ele ficou bravo. Depois que ele teve a oportunidade de conhecer o Sandro, mudou 100%. Inclusive meu pai me falou uma coisa que achei muito bonita: 'Nossa, Jéssica, o Sandro é um bom pai, está sempre presente, uma coisa que acabei não sendo para você'. Foi muito lindo, me emocionei porque meu pai, querendo ou não, pela profissão dele, não pode estar presente o tempo todo."