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Fim do romance

Brian Austin Green anuncia separação de Megan Fox e fala sobre novo affair da ex

Atores estavam casados há dez anos e são pais de três crianças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 15:57

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 15:57

Megan Fox e Brian Austin Green estavam juntos desde 2010
Megan Fox e Brian Austin Green estavam juntos desde 2010 Crédito: Facebook-Megan Fox
O casamento dos atores Megan Fox, 34, e Brian Austin Green, 46, chegou ao fim. Juntos há dez anos e pais de três crianças, a informação da separação foi confirmada pelo próprio Austin Green nesta segunda (18).
Em seu podcast "With Brian Austin Green", o ator comentou sobre as especulações do término, já que recentemente fotos da atriz com o rapper Machine Gun Kelly repercutiram durante o fim de semana na mídia.
"Ela é minha melhor amiga há 15 anos e não quero perder isso. Eu vou amá-la para sempre. E sei que ela sempre me amará e sei que a família que construímos é realmente legal e especial", afirmou Austin Green, que também falou abertamente sobre o suposto affair de Megan Fox.

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Brian Austin Green disse que comenta sobre o rapper com a ex-esposa. "Eles são apenas amigos no momento. Eu confio no julgamento dela, ela sempre teve um bom julgamento." A atriz teria conhecido o novo pretendente no set de gravações do filme "Midnight in the Switchgrass", interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus.
Essa não é a primeira vez que o casal se divorcia. Em 2016 a relação de Megan Fox e Brian Austin Green foi estremecida após a atriz pedir a separação na Justiça. Entretanto, a decisão não seguiu adiante e logo depois Fox anunciou uma gravidez.
Os dois são pais de Noah, 7, Bodhi, 6, e Journey, 3. Ainda em seu podcast, o ator confirmou que apesar da separação, a família vai continuar se reunindo em feriados, férias e festas.

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