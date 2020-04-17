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Sem final feliz

Otávio Mesquita e Melissa Wilman se separam após mais de dez anos de união

Eles estavam juntos desde junho de 2008 e são pais de Pietro, de dez anos. Segundo o apresentador, a separação foi amigável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 16:44

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 16:44

Otávio Mesquita e Melissa Wilman decidiram se separar após 11 anos de casamento. Eles estavam juntos desde junho de 2008. Os dois são pais de Pietro, de dez anos. Em entrevista para o site UOL, o apresentador confirmou a notícia e disse que prefere não se aprofundar no assunto. "Estou evitando falar, mas é fato. Somos amigos, foi sem brigas, sem motivos. Nos respeitamos, temos um filho de dez anos", ponderou.
Otávio Mesquita e Melissa Wilman anunciaram separação
Otávio Mesquita e Melissa Wilman anunciaram separação Crédito: Brazil News/Divulgação
Antes do casamento com Melissa, Otávio Mesquita teve um relacionamento a jornalista Janaína Barbosa, com a atriz Vanessa Machado e com Elisabeth Blanch - com quem teve o primeiro filho, o músico John Blanch.
O apresentador já passou por emissoras como TV Bandeirantes, Record TV, Rede TV! e SBT, na qual participou recentemente da novela "As Aventuras de Poliana", em 2019, junto com Pietro. Otávio interpretou o personagem Olavo Mosquito e Pietro fez o papel de Olavinho.

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