Otávio Mesquita e Melissa Wilman se separam após mais de dez anos de união

Otávio Mesquita e Melissa Wilman decidiram se separar após 11 anos de casamento. Eles estavam juntos desde junho de 2008. Os dois são pais de Pietro, de dez anos. Em entrevista para o site UOL, o apresentador confirmou a notícia e disse que prefere não se aprofundar no assunto. "Estou evitando falar, mas é fato. Somos amigos, foi sem brigas, sem motivos. Nos respeitamos, temos um filho de dez anos", ponderou.