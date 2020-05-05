Whindersson Nunes: 'Não superei a separação'

Luisa Sonza e Whindersson Nunes anunciaram a separação há uma semana Crédito: Divulgação

Separados há uma semana, Whindersson Nunes e Luísa Sonza estão sendo acusados na internet de romantizar a separação, usando o término da relação como uma espécie de jogada de marketing. O humorista já tinha se manifestado sobre isso e durante a madrugada, voltou a falar sobre seu relacionamento.

"Se alguém terminar um relacionamento, eu não venho com 'por que romantizar um divórcio', romantizar? Romantizar o que é isso? A pessoa vem me marcar em publicação como se me conhecesse", disse Whindersson. "Não, não superei, eu li sobre banalizar casamento, matrimônio. Eu simplesmente não dou pitaco no relacionamento de ninguém se eu não for chamado", continuou ele nos Stories, do Instagram

De acordo com o portal UOL, na manhã desta terça (5), ele havia publicado um texto nas redes sociais falando sobre o mesmo assunto. Uma seguidora o marcou em uma publicação dizendo que ele e Luísa estavam romantizando a separação e usando como estratégia de marketing.