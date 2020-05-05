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Crise conjugal

Whindersson Nunes: 'Não superei a separação'

Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram o fim do casamento na semana passada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 18:38

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 18:38

Luisa Sonza e Whindersson Nunes anunciaram a separação há uma semana
Luisa Sonza e Whindersson Nunes anunciaram a separação há uma semana Crédito: Divulgação
Separados há uma semana, Whindersson Nunes e Luísa Sonza estão sendo acusados na internet de romantizar a separação, usando o término da relação como uma espécie de jogada de marketing. O humorista já tinha se manifestado sobre isso e durante a madrugada, voltou a falar sobre seu relacionamento.
"Se alguém terminar um relacionamento, eu não venho com 'por que romantizar um divórcio', romantizar? Romantizar o que é isso? A pessoa vem me marcar em publicação como se me conhecesse", disse Whindersson. "Não, não superei, eu li sobre banalizar casamento, matrimônio. Eu simplesmente não dou pitaco no relacionamento de ninguém se eu não for chamado", continuou ele nos Stories, do Instagram

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De acordo com o portal UOL, na manhã desta terça (5), ele havia publicado um texto nas redes sociais falando sobre o mesmo assunto. Uma seguidora o marcou em uma publicação dizendo que ele e Luísa estavam romantizando a separação e usando como estratégia de marketing.
Ver essa foto no Instagram

Bom, nem sabemos como explicar isso pra vocês... Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento. A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo. Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso relacionamento. Estamos nos separando pra maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos. Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo. Com amor, Whindersson e Luísa ??

Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes ? (@whinderssonnunes) em

"Não existe isso de 'quanto mais se perde mais ganha'. Isso é coisa de quem usa a fé pra sofrer. Eu não uso a fé pra sofrer, eu uso a fé como Jesus disse pra usar, ajudar seus irmãos próximos. Amar ao próximo como a ti mesmo e eu me amo muito. Se eu me amo e devo amar o próximo como a mim mesmo, como posso deixar de amar a pessoa que não é mais a minha esposa? Não faz sentido, nem para mim, e acredito que nem pra Jesus", escreveu o humorista.

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