Whindersson Nunes: 'Não superei a separação'

Separados há uma semana, Whindersson Nunes e Luísa Sonza estão sendo acusados na internet de romantizar a separação, usando o término da relação como uma espécie de jogada de marketing. O humorista já tinha se manifestado sobre isso e durante a madrugada, voltou a falar sobre seu relacionamento.
"Se alguém terminar um relacionamento, eu não venho com 'por que romantizar um divórcio', romantizar? Romantizar o que é isso? A pessoa vem me marcar em publicação como se me conhecesse", disse Whindersson. "Não, não superei, eu li sobre banalizar casamento, matrimônio. Eu simplesmente não dou pitaco no relacionamento de ninguém se eu não for chamado", continuou ele nos Stories, do Instagram
De acordo com o portal UOL, na manhã desta terça (5), ele havia publicado um texto nas redes sociais falando sobre o mesmo assunto. Uma seguidora o marcou em uma publicação dizendo que ele e Luísa estavam romantizando a separação e usando como estratégia de marketing.
"Não existe isso de 'quanto mais se perde mais ganha'. Isso é coisa de quem usa a fé pra sofrer. Eu não uso a fé pra sofrer, eu uso a fé como Jesus disse pra usar, ajudar seus irmãos próximos. Amar ao próximo como a ti mesmo e eu me amo muito. Se eu me amo e devo amar o próximo como a mim mesmo, como posso deixar de amar a pessoa que não é mais a minha esposa? Não faz sentido, nem para mim, e acredito que nem pra Jesus", escreveu o humorista.