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Bruna Marquezine desmente conversa com Flayslane sobre Neymar

Ex-BBB causou polêmica ao afirmar que já ficou com o jogador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 13:31

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 13:31

A atriz Bruna Marquezine e a ex-BBB Flayslane
A atriz Bruna Marquezine e a ex-BBB Flayslane Crédito: Instagram/@brunamarquezine/@flay
Bruna Marquezine, 24, precisou desmentir uma suposta conversa que teve com a ex-BBB Flayslane, 25, sobre o seu ex-namorado Neymar.
Recentemente a cantora revelou em uma live com o youtuber Matheus Mazzafera que já tinha ficado com o jogador do PSG e com o cantor Léo Santana, antes de entrar no reality. Depois disso, Neymar se manifestou: "Ri pra não chorar", sobre o comentário de Flayslane.
A partir disso, diversos memes e diálogos repercutiram nas redes sociais, entre eles uma troca de mensagens ente Marquezine e a ex-BBB. Na conversa, as duas falavam sobre o tamanho do órgão genital do atleta. Um internauta marcou a atriz e ela logo desmentiu: "Isso é fake".
Diante da reação de Neymar, Flayslane se pronunciou nas redes sociais: "Me poupe, era só fingir demência, foi só um rolê aleatório. Neymar, não precisa ficar com vergonha. Eu vou passar por mentirosa só porque você é o Neymar e eu não sou ninguém? Agora eu estou com vergonha de ter ficado com você", escreveu.
A cantora decidiu não deixar por menos e afirmou que estava com vergonha de ter ficado com o craque. "Eu vou dizer só uma coisa, eu sou mulher suficiente para admitir todas as merdas que eu faço, nunca comentei sobre isso dentro do BBB porque isso não é motivo nenhum de orgulho para mim (...) Nem tão pouco de vergonha, mas quando o Matheus Mazzafera olhou na minha cara e perguntou, meu olhar entregou porque sou muito transparente e não tenho rabo preso com ninguém para ter que mentir sobre qualquer pessoa que eu já fiquei."

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Eliminada do BBB 20 já na reta final, Flayslane decidiu desativar sua conta no Instagram porque não estava conseguindo lidar com os comentários negativos dos internautas. A cantora fez um desabafo para os seus seguidores, explicando a decisão drástica. "Sou ainda um zé ninguém, mas sempre tento evoluir como ser humano. Não quero enlouquecer, nem cair em depressão."
Após alguns dias, a paraíbana reativou suas contas nas redes sociais.

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