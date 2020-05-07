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Fim do romance

Cara Delevingne e Ashley Benson se separam após dois anos, diz site

Atrizes passaram Réveillon no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 11:22

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 11:22

Ashley Benson e Cara Delevingne
Ashley Benson e Cara Delevingne Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz e modelo britânica Cara Delevingne, 27, e a atriz norte-americana Ashley Benson, 30, não estão mais namorando. De acordo com informações do site da revista People, ambas já não são mais um casal desde o início de abril.
Segundo uma fonte à publicação, faz um mês que as duas não se veem mais. Delevingne, inclusive, já tirou um tempo para retomar a amizade com alguns amigos enquanto estão de quarentena.
"Cara e Ashley sempre tiveram seus altos e baixos, mas acabou agora. O relacionamento delas acabou de seguir em frente", disse a fonte à People. Representantes do ex-casal não quiseram comentar.
A primeira vez em que as duas haviam sido vistas juntas foi no aeroporto de Heathrow, em Londres, em agosto de 2018, quando foram flagradas aos beijos. O relacionamento só foi oficializado, porém, em junho do ano seguinte. As duas sempre valorizaram a discrição.
"Acho que a privacidade é a melhor maneira de qualquer relacionamento. Eu sempre fui muito particular e é melhor assim", disse Benson à People em 2018.
Naquela altura, a paixão entre elas já era forte. Em entrevista à revista Elle UK, em outubro de 2009, Cara falava abertamente sobre o que estava sentindo. "É incrível quando você não está sozinho, quando está enfrentando o mundo com outra pessoa."

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Na virada de 2019 para 2020, o então casal Cara Delevingne e Ashley Benson desembarcou no Brasil para aproveitar o Réveillon no Rio de Janeiro e continuou curtindo os pontos turísticos da capital carioca ao longo da semana.
As duas foram fotografadas caminhando pela Praia de Copacabana em meio a uma grande quantidade de banhistas. De óculos, chapéus e roupas, elas andaram descalças pela areia e pela orla.
No dia 30 de dezembro, Delevingne e Benson também foram flagradas saindo de um restaurante na capital carioca e tirando fotos com algumas fãs.

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