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Fim do romance

João Kléber termina namoro de dois meses por preocupação com a pandemia

Apresentador da RedeTV! diz que não tinha cabeça para pensar em relacionamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 09:34

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 09:34

O apresentador João Kléber
O apresentador João Kléber Crédito: Divulgação
O apresentador João Kléber, 62, terminou um namoro de dois meses com a conciliadora judicial do TJSP Keli Oliveira. A informação foi dada pelo colunista Leo Dias e confirmada com o próprio apresentador pela reportagem.
Apesar de não querer entrar no mérito, Kléber conta que encerrou a relação. Segundo o que ele disse ao colunista, o término se deu por conta da preocupação dele sobre a pandemia do coronavírus.
O apresentador conta que só conseguia ver a namorada aos finais de semana e que não tinha cabeça para namorar em meio a essa pandemia que assola o Brasil e o mundo.
Recentemente ele já havia passado por um outro relacionamento. O apresentador da RedeTV! reatava o romance com a jornalista Mara Ferraz, em julho de 2019. O casal tinha anunciado o namoro em janeiro daquele ano, mas terminou meses depois, em junho, um mês antes da volta.

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Kléber, inclusive, contava que tinha marcado para junho de 2020 a data do casamento com Mara. A cerimônia, segundo ele, aconteceria em Piracicaba, no interior de São Paulo. Porém, o fim da relação aconteceu em fevereiro de 2020.
Pelas redes sociais, Kléber, agora solteiro, publicou um texto poético sobre o atual momento e a pandemia. "Vivemos um momento de incertezas em todo mundo. Imagino que muitos devem estar se torturando. Mas não esqueça que toda mente é um cofre. Não existem mentes impenetráveis, apenas chaves erradas. Quando a nuvens estão carregadas, primeiro vem chuva, depois o arco-íris."

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