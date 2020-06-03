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"Acidente doméstico"

Tiago Ramos vai às pressas a hospital após suposta briga com mãe de Neymar

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar e o namorado, Tiago Ramos, acabaram indo parar em hospital na noite desta terça (2) após o modelo se machucar na mansão da amada, em Santos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 08:37

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 08:37

O modelo Tiago Ramos
O modelo Tiago Ramos Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoramoss
Nadine Gonçalves e o namorado, o modelo Tiago Ramos, acabaram que ir às pressas até um hospital na noite desta terça (2) após uma suposta briga. Informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, dão conta de que os dois teriam se desentendido e o bonitão teria se cortado com vidros quebrados na mansão da mãe do craque do PSG, em Santos, São Paulo. 
No entanto, a assessoria de Nadine nega: "A Dona Nadine está super bem. Houve um acidente doméstico com o Tiago, e a Dona Nadine por precaução achou melhor chamar a ambulância. Mas estão bem. Está tudo bem". 
A mãe de Neymar chamou a ambulância após ver que o amado realmente havia se machucado. Após a chegada do socorro, Nadine seguiu de carro atrás do modelo até o hospital. 

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O namoro entre Nadine e Tiago terminou em meados de maio deste ano, mas poucos dias depois os dois decidiram reatar. 

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