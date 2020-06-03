Tiago Ramos vai às pressas a hospital após suposta briga com mãe de Neymar

O modelo Tiago Ramos Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoramoss

Nadine Gonçalves e o namorado, o modelo Tiago Ramos , acabaram que ir às pressas até um hospital na noite desta terça (2) após uma suposta briga. Informações do colunista Leo Dias , do Metrópoles, dão conta de que os dois teriam se desentendido e o bonitão teria se cortado com vidros quebrados na mansão da mãe do craque do PSG, em Santos, São Paulo.

No entanto, a assessoria de Nadine nega: "A Dona Nadine está super bem. Houve um acidente doméstico com o Tiago, e a Dona Nadine por precaução achou melhor chamar a ambulância. Mas estão bem. Está tudo bem".

A mãe de Neymar chamou a ambulância após ver que o amado realmente havia se machucado. Após a chegada do socorro, Nadine seguiu de carro atrás do modelo até o hospital.