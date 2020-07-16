Matt Damon fecha rua em Nova York para se mudar para cobertura de luxo

"Ele fechou a rua o dia todo e estacionou um enorme guindaste vermelho bem no meio da rua. Não havia sinal de Matt, mas ele tinha uma equipe enorme de empreiteiros e havia arbustos, decks e enormes caixas cheias de coisas subindo no ar para o terraço. Estávamos todos esperando o piano cair", afirmou um morador do bairro ao portal Page Six.