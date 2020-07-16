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Matt Damon fecha rua em Nova York para se mudar para cobertura de luxo

O ator, que tem quatro filhos com a esposa Luciana Barroso, também teria um apartamento em East Village
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 07:50

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 07:50

O ator Matt Damon
O ator Matt Damon Crédito: Reprodução/Instagram @matt_damon_official
Matt Damon, 49, literalmente "parou" o bairro de Brooklyn Heights, em Nova York, ao se mudar para sua cobertura de luxo. O ator fechou uma rua inteira nesta terça-feira (14) com um enorme guindaste, que alcançava mais de 14 andares, para erguer seus móveis e várias árvores para seu terraço.
Damon ficou preso na Irlanda até o fim de maio por causa da Covid-19, e comprou a cobertura em 2018 por US$ 18,5 milhões. O lobby do edifício é todo feito em ouro e mármore, e as unidades têm piso de carvalho branco austríaco e bancadas em mármore italiano.
"Ele fechou a rua o dia todo e estacionou um enorme guindaste vermelho bem no meio da rua. Não havia sinal de Matt, mas ele tinha uma equipe enorme de empreiteiros e havia arbustos, decks e enormes caixas cheias de coisas subindo no ar para o terraço. Estávamos todos esperando o piano cair", afirmou um morador do bairro ao portal Page Six.

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O ator, que tem quatro filhos com a esposa Luciana Barroso, também teria um apartamento em East Village.

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