Gui Napolitano: 'Tenho vontade de casar e adotar criança'

"Não vou ser hipócrita, óbvio que tem cantadas, mas sou um cara na minha. Casar e ter filho é um sonho, quero muito, mas preciso aprender muito ainda com meu pai. Ele é referência para mim. Tenho muita vontade de casar e ter filho, é um sonho e vou adotar uma criança", revelou, durante a transmissão ao vivo.