Gui Napolitano: 'Tenho vontade de casar e adotar criança'

O modelo e participante do "BBB 20" Guilherme Napolitano participou de live no site do Gshow no Instagram e abriu o jogo sobre planos para o pós-reality da Globo.
Durante o papo, o bonitão admitiu relação conturbada com a ex-sister Gabi Martins dentro do programa, mas também diz que o amor não se desenvolveu fora da casa mais vigiada do Brasil. Ainda assim, o modelo pretende encontrar uma amada e ter uma família.
"Não vou ser hipócrita, óbvio que tem cantadas, mas sou um cara na minha. Casar e ter filho é um sonho, quero muito, mas preciso aprender muito ainda com meu pai. Ele é referência para mim. Tenho muita vontade de casar e ter filho, é um sonho e vou adotar uma criança", revelou, durante a transmissão ao vivo.