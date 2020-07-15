Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
À procura do amor

Gui Napolitano: 'Tenho vontade de casar e adotar criança'

O modelo participou de live no Gshow, no Instagram, e abriu o jogo sobre relacionamento após conturbada relação com Gabi Martins no 'BBB 20'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 07:23

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 07:23

O modelo e ex-BBB Gui Napolitano
O modelo e ex-BBB Gui Napolitano Crédito: Reprodução/Instagram @guinapolitano
O modelo e participante do "BBB 20Guilherme Napolitano participou de live no site do Gshow no Instagram e abriu o jogo sobre planos para o pós-reality da Globo. 
Durante o papo, o bonitão admitiu relação conturbada com a ex-sister Gabi Martins dentro do programa, mas também diz que o amor não se desenvolveu fora da casa mais vigiada do Brasil. Ainda assim, o modelo pretende encontrar uma amada e ter uma família. 

Veja Também

Suposta nude de Tiago Iorc vaza e fãs vão à loucura na web

Luan Santana dispensa 20 funcionários após cinco meses de pandemia

Wanessa Camargo posta foto e "se despede" de mansão na Serra

"Não vou ser hipócrita, óbvio que tem cantadas, mas sou um cara na minha. Casar e ter filho é um sonho, quero muito, mas preciso aprender muito ainda com meu pai. Ele é referência para mim. Tenho muita vontade de casar e ter filho, é um sonho e vou adotar uma criança", revelou, durante a transmissão ao vivo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados