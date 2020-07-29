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Crise do coronavírus

Ex-Rouge Karin Hils pediu auxílio emergencial: 'Vida virar do avesso'

Cantora desabafou no Twitter e compartilhou com os fãs dificuldades que está enfrentando durante pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 08:40

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 08:40

A cantora Karin Hils, ex-integrante do grupo Rouge
A cantora Karin Hils Crédito: Reprodução/Instagram @karinhils
Karin Hils, ex-integrante do grupo Rouge, desabafou no Twitter ao falar sobre o pedido que fez pelo auxílio emergencial do governo em meio à pandemia da Covid-19. A cantora de 41 anos de idade, que lançou o primeiro trabalho solo no início do ano, perguntou para os fãs como eles estão lidando com as dificuldades que a quarentena trouxe. 
"Para muita gente pode parecer que o jogo tá ganho, mas não está. É lamentável o que estamos todos juntos passando nesse país. Eu me incluo, como artista, mulher e preta. Hoje fui tentar pegar minha parcela do auxílio emergencial", detalhou Karin. 
E continuou: "Tava uma fila do cão e ainda tinha gente sem máscara. Isso é pra vocês terem uma ideia que não tá fácil para ninguém. Vi minha vida virar do avesso. Fui inventar de ser artista". 

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Recentemente, Karin chegou a estrelar o Donna Summer Musical, dirigido por Miguel Falabella, que estreou em março, em São Paulo. Pela pandemia, a programação teve que ser interrompida. O Rouge, formado por Karin, Aline Wirley, Fantino Thó, Li Martins e Lu Andrade, chegou a fazer uma série de show sem 2018, quando passou, inclusive, pelo Espírito Santo com a apresentação. 

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