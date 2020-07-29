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Eficácia não comprovada

Madonna defende cloroquina na web e é notificada por fake news

Cantora compartilhou vídeo em que defende a substância e chega a chamar a cloroquina de 'vacina' contra o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 08:30

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 08:30

A cantora Madonna
A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
Madonna teve um de seus posts feitos nas redes sociais notificado como fake news na noite desta terça (28). A cantora compartilhou um vídeo defendendo o uso da cloroquina no combate contra a Covid-19, cuja eficácia, cientificamente, ainda não foi comprovada. 
Na legenda da postagem, a Rainha do Pop afirmou que uma vacina contra o vírus "já foi aprovada e está disponível há meses", mas que continuam falando em pesquisas para "deixar ricos mais ricos". 

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"A verdade irá nos libertar! Mas algumas pessoas não querem ouvir a verdade. Especialmente pessoas no poder que só querem ganhar dinheiro com essa pesquisa arrastada pela vacina, que já foi aprovada e está disponível há meses. Eles preferem deixar o medo no controle e deixar os ricos mais ricos enquanto os pobres e doentes ficam mais doentes", concluiu a artista. 
Madonna defende cloroquina na web e é notificada por fake news
Madonna defende cloroquina na web e é notificada por fake news Crédito: Reprodução/Instagram @madonna

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