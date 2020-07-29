Madonna defende cloroquina na web e é notificada por fake news

Na legenda da postagem, a Rainha do Pop afirmou que uma vacina contra o vírus "já foi aprovada e está disponível há meses", mas que continuam falando em pesquisas para "deixar ricos mais ricos".

"A verdade irá nos libertar! Mas algumas pessoas não querem ouvir a verdade. Especialmente pessoas no poder que só querem ganhar dinheiro com essa pesquisa arrastada pela vacina, que já foi aprovada e está disponível há meses. Eles preferem deixar o medo no controle e deixar os ricos mais ricos enquanto os pobres e doentes ficam mais doentes", concluiu a artista.