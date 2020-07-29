Malafaia pede boicote à Natura por ação de Dia dos Pais com Thammy

O pastor Silas Malafaia Crédito: Reprodução/Instagram @silasmalafaia

O pastor Silas Malafaia , 61, entrou na polêmica em torno da campanha de Dia dos Pais da Natura, que terá o ator Thammy Miranda , 37, e pediu um boicote à marca em suas redes sociais. "Coloca uma mulher para fazer papel de homem no Dia dos Pais. Uma afronta aos valores cristãos", afirmou ele nesta terça-feira (28).

A escolha de Thammy, um homem trans, casado com a modelo Andressa Brito, e pai do pequeno Bento, de seis meses, para a campanha já tinha provocado críticas nas redes sociais. Internautas chegaram a criar a hastag #NaturaNão na noite de segunda-feira (27) e o assunto se tornou um dos mais comentados da rede social.

Mas muitos outros internautas saíram em defesa do ator, que é pré-candidato a vereador de São Paulo. A atriz Cleo , 37, parabenizou a marca por não se intimidar pelos ataques, assim como a advogada Gabriela Priolli, 34, que afirmou que muitas crianças sonhariam ter Thammy como pai.

O pedido de boicote de Malafaia também não foi bem visto por seus seguidores. "O senhor também vai boicotar os pais que abandonam os filhos, os que mandam abortar?", questionou um deles. "Prega amor, pastorzinho, não guerra !", brincou outro. "O Thammy é mais pai que muitos por aí", opinou mais um.

Thammy também se pronunciou nesta terça em suas redes sociais e citou os "falsos moralistas". "São homens públicos e deveriam cuidar da saúde, gerar emprego, ajudar quem precisa. Deveriam estar mais preocupados com os pais que não ajudam os filhos e deixam as mães sofrendo, que batem nas mães na frente dos filhos."

"País está cheio de gente precisando de ajuda, no meio de uma pandemia, com auxílio emergencial faltando pra um monte de gente e eles ficam monitorando a vida de uma pessoa comum que decidiu ter uma família", completou Thammy em sua conta no Twitter.

A cantora Gretchen , mãe de Thammy, já tinha se pronunciado sobre as críticas e ataques ao filho: "Meu filho foi contratado pela Natura porque ele é um pai presente, um pai de verdade, um pai que sustenta, um pai que ama, um pai que cuida do seu filho, um pai que protege a sua mulher", afirmou em um vídeo publicado na web.