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No condomínio

Ex-BBB diz que mulheres criaram grupo para falar mal dela

Ex-BBB e cantora Jaquelline Grohalski teria incomodado a vizinhança com sessões de fotos e cliques estariam sendo alvo de críticas de mulheres do condomínio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 08:01

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 08:01

A ex-BBB Jaquelline Grohalski
A ex-BBB Jaquelline Grohalski Crédito: Reprodução/Instagram @jaquelline
A ex-BBB e cantora Jaquelline Grohalski, 26, usou suas redes sociais nesta terça-feira (28) para desabafar sobre um grupo de WhatsApp que teria sido criado por mulheres de seu condomínio para falar mal dela. Segundo ela, elas teriam se incomodado com uma sessão de fotos que a funkeira fez de biquíni na piscina do local.
Jaquelline, que é funkeira e participou do Big Brother Brasil 18, afirmou que foi alertada por uma vizinha, que contou sobre o suposto grupo e até lhe encaminhou alguns prints, que mostraria outras moradores se queixando do mal exemplo que Jaquelline daria a seus filhos e até maridos com as sessão de fotos.
Emocionada, Jaquelline, que mora no Tatuapé, zona leste de SP, explicou que não feriu nenhuma regra interna do condomínio, já que pediu autorização para fazer a sessão de fotos. E criticou a postura das vizinhas. "Qual direito vocês têm de falar de mim ou de outras pessoas. Sabe onde o machismo se encontra, dentro de vocês."
"Independente da minha carreira, do meu trabalho, eu tenho sentimentos como qualquer um. E não é porque sou funkeira, dança funk, posto fotos sensuais que eu sou uma vagabunda. Eu pago conta, eu trabalho, como qualquer outra mulher. Nunca ninguém me deu nada de graça, nem R$ 1", afirmou a cantora.

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Jaquelline, que afirmou estar sem fazer shows na pandemia, afirmou ainda que não quer ser igual a suas vizinhas. "Vocês são fracas e jamais quero ser assim. Quero ser eu mesma, de biquíni, pelada, mas lutando, ajudando outras mulheres, não sendo como vocês, denegrindo, maltratando. E eu não vou parar não. Posso rebolar, fazer a foto que quiser."

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