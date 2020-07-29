Mart'nália é fotografada nua para capa de novo single

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Oi gente! Dia 31/7, sexta - tem #MúsicaNova nas plataformas digitais! Meu #NovoSingle: #Cirandeiro Primeira parceria de #RonaldoBastos [@ronaldodubas18] e #LucianoSalvadorBahia [@lucianosalvadorbahia] pela @dubas_musica - Link na bio. A #música vem na brisa praieira do #Rio e da #Bahia e #Salvador de Todos os Santos e é uma canção de #amor nesses tempos incomuns. Photo da Capa: #BobWolfenson [@bobwolfenson] @marciaalvarez #MPB #Samba #ClubeDaEsquina @applemusic @deezerbr @spotifybrasil @tidal_brasil