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"Cirandeiro"

Mart'nália é fotografada nua para capa de novo single

Cantora vai fazer seu segundo lançamento em meio à pandemia do coronavírus; 'Cirandeiro' sai na próxima sexta (31)

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 09:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 09:02
A cantora Mart'nália na capa de
A cantora Mart'nália Crédito: Dubas/Reprodução/Instagram @dubas_musica
"Cirandeiro" será lançado na próxima sexta (31), mas já está com capa pronta. O novo single de Mart'nália ganhou foto da cantora nua, de topless, fotografada por Bob Wolfenson, fotógrafo famoso por clicar personalidades e pelos ensaios que fez para a Playboy. 
Na foto em preto e branco, Mart'nália aparece sorridente e com os braços abertos, símbolos que devem ser representados de alguma forma na nova canção. 

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"Cirandeiro" é o segundo lançamento da artista em meio à pandemia da Covid-19 e é parceria dos compositores Ronaldo Bastos e Luciano Salvador Bahia. Em julho deste ano, Mart'nália lançou "Na Cara", música em parceria com Bebel Gilberto. 
A cantora Mart'nália na capa de
A cantora Mart'nália Crédito: Dubas/Reprodução/Instagram @dubas_musica

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