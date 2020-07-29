Mart'nália é fotografada nua para capa de novo single

"Cirandeiro" será lançado na próxima sexta (31), mas já está com capa pronta. O novo single de Mart'nália ganhou foto da cantora nua, de topless, fotografada por Bob Wolfenson, fotógrafo famoso por clicar personalidades e pelos ensaios que fez para a Playboy.
Na foto em preto e branco, Mart'nália aparece sorridente e com os braços abertos, símbolos que devem ser representados de alguma forma na nova canção.
"Cirandeiro" é o segundo lançamento da artista em meio à pandemia da Covid-19 e é parceria dos compositores Ronaldo Bastos e Luciano Salvador Bahia. Em julho deste ano, Mart'nália lançou "Na Cara", música em parceria com Bebel Gilberto.