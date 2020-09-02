Live com show de seis padres celebra marco 'Catedral 100 anos'

Seis vozes conhecidas pelos fiéis nas celebrações da Arquidiocese de Vitória fizeram louvores e cantaram músicas populares no show Para Além do Altar. A apresentação foi realizada na segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional da Independência e véspera do Dia de Nossa Senhora da Vitória e do 469º aniversário da cidade.
O espetáculo foi transmitido ao vivo por A Gazeta (em agazeta.com.br/eventos) direto da Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro. No palco deste que é um dos principais monumentos do Estado, estiveram os padres Anderson Gomes, Renato Criste, Hadeleon Santana, Fernando Souza, Jacqueson Pimentel e Diego Azevedo.
A live do sexteto de sacerdotes foi um dos pontos altos da programação especial que comemorou o centenário do começo das obras da edificação histórica, tombada pelo Conselho Estadual de Cultura, e marcou o Oitavário em tributo à santa padroeira do município.
O repertório do show contou com canções religiosas e seculares, como Romaria (de Renato Teixeira), Tudo Posso (conhecida na voz de Pe. Fábio de Melo), Maria de Nazaré (sucesso interpretado pelos padres Marcelo Rossi e Zezinho) e É Preciso Saber Viver (composta por Roberto e Erasmo Carlos e regravada pelos Titãs).
É uma apresentação de padres que têm em comum o gosto pelo canto. O Padre Anderson, por exemplo, já é bastante conhecido por sua carreira como cantor, disse Padre Renato Criste, pároco e cura da Catedral.
A Gazeta também exibiu o encerramento do Oitavário, com missa solene a ser presidida pelo líder religioso.
Oito dias de festa
O Oitavário de Nossa Senhora da Vitória 2020: 100 Anos do Início da Construção da Catedral Metropolitana de Vitória, que começou na terça ( 1º), teve como tema Senhora da Vitória, tua força queremos pedir.
Além da live, procissão em carreata, missas diárias, devocionais e uma série de outras ações fizeram parte do evento, que adota o formato voltado ao ambiente digital para cumprir as orientações das autoridades sanitárias contra a disseminação da Covid-19.
A igreja tem capacidade de 700 lugares, mas somente 240 fiéis puderam acompanhar as celebrações presencialmente em virtude da necessidade de se respeitar as normas de distanciamento físico.
A história da Catedral
As obras da Catedral Metropolitana de Vitória tiveram início em 1920. Sua conclusão só ocorreu meio século depois, em 1970. O projeto inicial, de Paulo Motta (também idealizador do Parque Moscoso), foi se transformando ao longo do tempo, tendo recebido colaboração de vários artistas e arquitetos.
O templo de estilo arquitetônico neogótico ocupa o lugar onde, até 1918, havia uma igreja chamada Igreja de Nossa Senhora da Vitória, então a matriz da cidade.
Símbolo da capital capixaba, a Catedral tem como atrativos os vitrais de suas paredes, um espetáculo à parte. Outra curiosidade: seu telhado é em forma de cruz.