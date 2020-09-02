Live com show de seis padres celebra marco 'Catedral 100 anos'

Seis vozes conhecidas pelos fiéis nas celebrações da Arquidiocese de Vitória fizeram louvores e cantaram músicas populares no show Para Além do Altar. A apresentação foi realizada na segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional da Independência e véspera do Dia de Nossa Senhora da Vitória e do 469º aniversário da cidade.

O espetáculo foi transmitido ao vivo por A Gazeta (em agazeta.com.br/eventos ) direto da Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro. No palco deste que é um dos principais monumentos do Estado, estiveram os padres Anderson Gomes, Renato Criste, Hadeleon Santana, Fernando Souza, Jacqueson Pimentel e Diego Azevedo.

A live do sexteto de sacerdotes foi um dos pontos altos da programação especial que comemorou o centenário do começo das obras da edificação histórica, tombada pelo Conselho Estadual de Cultura, e marcou o Oitavário em tributo à santa padroeira do município.

O repertório do show contou com canções religiosas e seculares, como Romaria (de Renato Teixeira), Tudo Posso (conhecida na voz de Pe. Fábio de Melo), Maria de Nazaré (sucesso interpretado pelos padres Marcelo Rossi e Zezinho) e É Preciso Saber Viver (composta por Roberto e Erasmo Carlos e regravada pelos Titãs).

É uma apresentação de padres que têm em comum o gosto pelo canto. O Padre Anderson, por exemplo, já é bastante conhecido por sua carreira como cantor, disse Padre Renato Criste, pároco e cura da Catedral.

O Padre Anderson Gomes, que já faz shows e lives frequentemente, foi um dos seis sacerdotes do sexteto. Crédito: Divulgação/Instagram Catedral de Vitória

Oito dias de festa

O Oitavário de Nossa Senhora da Vitória 2020: 100 Anos do Início da Construção da Catedral Metropolitana de Vitória, que começou na terça ( 1º), teve como tema Senhora da Vitória, tua força queremos pedir.

Além da live, procissão em carreata, missas diárias, devocionais e uma série de outras ações fizeram parte do evento, que adota o formato voltado ao ambiente digital para cumprir as orientações das autoridades sanitárias contra a disseminação da Covid-19.

A igreja tem capacidade de 700 lugares, mas somente 240 fiéis puderam acompanhar as celebrações presencialmente em virtude da necessidade de se respeitar as normas de distanciamento físico.

Os padres Anderson Gomes, Renato Criste, Hadeleon Santana, Fernando Souza, Jacqueson Pimentel e Diego Azevedo fizeram o show Além do Altar. No repertório, canções populares e louvores. Crédito: Divulgação/Catedral de Vitória

A história da Catedral

As obras da Catedral Metropolitana de Vitória tiveram início em 1920. Sua conclusão só ocorreu meio século depois, em 1970. O projeto inicial, de Paulo Motta (também idealizador do Parque Moscoso), foi se transformando ao longo do tempo, tendo recebido colaboração de vários artistas e arquitetos.

O templo de estilo arquitetônico neogótico ocupa o lugar onde, até 1918, havia uma igreja chamada Igreja de Nossa Senhora da Vitória, então a matriz da cidade.