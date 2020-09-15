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Tecnologia na mineração

1ª locomotiva 100% elétrica da Vale está a caminho do ES

O veículo foi desenvolvido pela mineradora em parceria com empresa americana e será testado na unidade de Tubarão

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 19:27

Públicado em 

15 set 2020 às 19:27
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Locomotiva 100% elétrica da Vale vai ser testada na unidade de Tubarão, no ES
Locomotiva 100% elétrica da Vale vai ser testada na unidade de Tubarão, no ES Crédito: Vale/Divulgação
A primeira locomotiva 100% elétrica, movida a bateria, da mineração brasileira está pronta e já a caminho do Espírito Santo. Desenvolvida pela Vale, em parceria com a Progress Rail - empresa do grupo norte-americano Caterpillar -, o equipamento saiu da fábrica em Sete Lagoas (Minas Gerais) nesta segunda-feira (14) rumo a Vitória.
O veículo irá transportar cargas no pátio da Estrada de Ferro Vitória a Minas, na unidade de Tubarão, onde ainda vai passar por testes complementares antes de estar pronto para operar.
A locomotiva faz parte do programa PowerShift, que tem o objetivo de substituir a matriz energética da companhia por fontes limpas.  O equipamento reduz emissões de gases de efeito estufa, uma vez que substitui o diesel por eletricidade proveniente de fontes renováveis.
De acordo com a Vale, as baterias da locomotiva terão capacidade de armazenamento de 1,9 megawatt/hora (MWh), expansível até 2,4 MWh, podendo operar até 24 horas sem necessidade de parar para recarregar. 
Além de emitir menos gases poluentes, o veículo também reduzirá a emissão de ruídos.
A tecnologia contribui para a estratégia da Vale, como foi anunciado em maio deste ano, de reduzir suas emissões diretas e indiretas em 33% até 2030.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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