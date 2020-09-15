1ª locomotiva 100% elétrica da Vale está a caminho do ES

Locomotiva 100% elétrica da Vale vai ser testada na unidade de Tubarão, no ES Crédito: Vale/Divulgação

primeira locomotiva 100% elétrica , movida a bateria, da mineração brasileira está pronta e já a caminho do Espírito Santo . Desenvolvida pela Vale, em parceria com a Progress Rail - empresa do grupo norte-americano Caterpillar -, o equipamento saiu da fábrica em Sete Lagoas (Minas Gerais) nesta segunda-feira (14) rumo a Vitória.

O veículo irá transportar cargas no pátio da Estrada de Ferro Vitória a Minas, na unidade de Tubarão, onde ainda vai passar por testes complementares antes de estar pronto para operar.

A locomotiva faz parte do programa PowerShift, que tem o objetivo de substituir a matriz energética da companhia por fontes limpas. O equipamento reduz emissões de gases de efeito estufa, uma vez que substitui o diesel por eletricidade proveniente de fontes renováveis.

De acordo com a Vale , as baterias da locomotiva terão capacidade de armazenamento de 1,9 megawatt/hora (MWh), expansível até 2,4 MWh, podendo operar até 24 horas sem necessidade de parar para recarregar.

Além de emitir menos gases poluentes, o veículo também reduzirá a emissão de ruídos.