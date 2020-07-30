Vale vai investir R$ 7,7 bilhões em ferrovias no ES, diz Casagrande

Locomotiva da Vale: investimentos para ampliação da malha Crédito: Divulgação

De acordo com o governador Renato Casagrande , a empresa estima um investimento de R$ 4,5 bilhões apenas no trecho capixaba da EFVM e de mais R$ 3,2 bilhões para o ramal que virá a ser futuramente o primeiro trecho da Ferrovia Vitória-Rio (EF 118).

Os números foram divulgados pelo governador nas redes sociais nesta quinta-feira (30) e, segundo a assessoria do governo, foram repassados pela própria Vale.

O pleno do TCU aprovou a antecipação da renovação da outorga da estrada de ferro Vitoria-Minas. A ferrovia Litoranea sul(Cariacica-Anchieta) faz parte dos compromissos assumidos pela Vale. Importante passo para o desenvolvimento do Estado e, especialmente, do sul do ES. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) July 29, 2020

A estimativa da mineradora para construir a nova ferrovia em solo capixaba é mais alta que a do Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio Freitas tem dito que o trecho demandaria cerca de R$ 2 bi a R$ 2,5 bilhões para a empresa.

A construção, que segundo as previsões do governo deve se iniciar entre o final de 2021 e início de 2022, tem potencial de gerar cerca de 1,8 mil empregos diretos no Estado , segundo estimativa da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

A ideia do governo federal é, com o primeiro trecho pronto e o projeto de toda a estrada de ferro em mãos, fazer uma nova concessão. Assim, o grupo vencedor iria operar a nova malha e ser responsável por construir mais uma parte da EF 118.

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A ideia é que a nova ferrovia conecte portos capixabas e fluminenses, reduzindo o custo do frete. Além do Porto de Ubu, da Samarco, outro empreendimento que deve ser beneficiado com a linha férrea é o Porto Central, que será erguido em Presidente Kennedy . O diretor de desenvolvimento do negócio, José Salomão Fadlalah, comemorou a conquista do primeiro trecho.

"É muito bom esse anúncio do governo. Agora a ferrovia vai ficar muito mais perto do Porto Central. Vai ficar faltando um trecho de 70 quilômetros, que é muito mais fácil ser viabilizado depois. Nós vemos isso como algo muito positivo e que vai ajudar muito ao porto", disse.

VITÓRIA A MINAS

Já os investimentos na EFVM que serão realizados no Estado devem ser maiores do que os previstos para Minas Gerais, onde fica a maior parte do traçado. O contrato prevê R$ 8,5 bilhões ao longo de toda a ferrovia. Ficando R$ 4,5 bilhões no Espírito Santo, como, como prevê a empresa, o trecho mineiro receberia R$ 4 bilhões.

A maior parte dos investimentos deve ser realizada em até seis anos da assinatura do contrato, segundo o Ministério da Infraestrutura. No caso da EFVM, parte da verba será para aquisição de novas locomotivas e para obras de conflito urbano nos municípios cortados pela linha, como construção de viadutos, elevados e pontes.

Outra parte, porém, será para manutenção da operação na EFVM e realização de melhorias no traçado que permitam um aumento no transporte de cargas e de passageiros. No caso dos investimentos para manutenção, o prazo é ao longo de toda concessão, ou seja, até 2057.

VALE: VANTAGENS PARA A SOCIEDADE E PARA O PAÍS

Procurada desde quarta (29), a Vale não enviou resposta sobre previsão de valores de investimentos, contratações ou prazos para obras no Espírito Santo. Em comunicado ao mercado, a empresa apenas defendeu os benefícios do modelo e disse que submeterá a proposta de renovação ao seu Conselho de Administração.