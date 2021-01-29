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Vasco anuncia a renovação da parceria com a empresa varejista Havan até o fim de 2021

Apesar da próxima temporada ser mais curta, diretoria do Cruz-Maltino renova o contrato do patrocino com a empresa do ramo de varejo para estampar a manga do uniforme...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:58

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 19:58
Crédito: Empresa do ramo de varejo continuará a estampar a manga do uniforme do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco anunciou nesta sexta a renovação do patrocínio com a empresa Havan até o final de 2021. Em virtude da pandemia e do prolongamento do Brasileirão por mais dois meses, a patrocinadora permaneceu na camisa do Gigante da Colina depois de uma negociação com a equipe de transição da nova diretoria do presidente Jorge Salgado.
> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro 2020
- Estou muito satisfeito com esta negociação com a Havan. Pude participar das conversas, no período de transição, e foram ótimas reuniões. A gente tem um novo cenário, uma temporada de apenas 10 meses (março à dezembro). Mesmo assim, conseguimos manter o valor do contrato anterior, mesmo com o período mais curto de atuação do futebol - frisou o novo vice-presidente de Marketing do Vasco, Vitor Roma, ao site oficial do clube.
> Confira mais notícias sobre o Vasco
De acordo com o site oficial do clube, um dos intuitos do presidente Jorge Salgado é aumentar as receitas para o Clube neste triênio (2021/2023). Diante disso, ele irá anunciar em breve um plano estratégico de 100 dias com os primeiros atos de sua gestão.
- Patrocinar é acreditar. Estou muito feliz em renovar esse apoio ao Vasco, espero que a equipe faça uma excelente campanha nesta temporada, dando muitas alegrias aos torcedores. Nossa empresa acredita no Brasil e sabemos da importância do futebol para o nosso povo - ressaltou Luciano Hang, dono da Havan, ao site oficial do clube.

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