Vasco anuncia a renovação da parceria com a empresa varejista Havan até o fim de 2021

Crédito: Empresa do ramo de varejo continuará a estampar a manga do uniforme do Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco anunciou nesta sexta a renovação do patrocínio com a empresa Havan até o final de 2021. Em virtude da pandemia e do prolongamento do Brasileirão por mais dois meses, a patrocinadora permaneceu na camisa do Gigante da Colina depois de uma negociação com a equipe de transição da nova diretoria do presidente Jorge Salgado.

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- Estou muito satisfeito com esta negociação com a Havan. Pude participar das conversas, no período de transição, e foram ótimas reuniões. A gente tem um novo cenário, uma temporada de apenas 10 meses (março à dezembro). Mesmo assim, conseguimos manter o valor do contrato anterior, mesmo com o período mais curto de atuação do futebol - frisou o novo vice-presidente de Marketing do Vasco, Vitor Roma, ao site oficial do clube.

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De acordo com o site oficial do clube, um dos intuitos do presidente Jorge Salgado é aumentar as receitas para o Clube neste triênio (2021/2023). Diante disso, ele irá anunciar em breve um plano estratégico de 100 dias com os primeiros atos de sua gestão.