Estátua da Havan pega fogo em SP e dono de empresa diz que foi 'terrorismo'

Estátua da loja Havan pega fogo no interior de São Paulo Crédito: Reprodução

Uma réplica da Estátua da Liberdade da rede de lojas Havan foi destruída por um incêndio na manhã desta terça-feira (31), em São Carlos, no interior de São Paulo.

Imagens divulgadas mostram a estátua pegando fogo na loja, que fica na rodovia Washington Luiz. A Secretaria da Segurança Pública afirmou, em comunicado, que investiga o episódio.

Ataque ao Porto dos Fundos. Aí, se for verdade, esse incêndio ainda não explicado a uma estátua da Havan. Forcem mais os radicalismos que está pouco. E quem tem responsabilidade? Nossos líderes políticos. A malta reverbera a agressividade que vê neles!



pic.twitter.com/t8ZFeClbqa — Era Uma Vez na América ????. ' . (@Boscardin) December 31, 2019

"A representante da loja foi ouvida. A equipe policial aguarda o resultado dos laudos periciais que estão em andamento e busca por informações que auxiliem a esclarecer os fatos", diz nota da secretaria.

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O dono da Havan, Luciano Hang, publicou vídeo afirmando que se tratou de terrorismo e um ataque à democracia. Hang é conhecido por ser um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.