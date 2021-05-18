Com 74% de aceitação, Conselho Deliberativo do Flamengo aprova contrato com a Havan

Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o contrato com a Havan, do setor varejista e que estampará sua marca na manga das camisas do clube até o final desta temporada. Foram 832 votos a favor (74%), 284 contra, além de nove abstenções na votação virtual (via e-mail), cujo total foi de 1.125 votos. O patrocínio da Havan renderá cerca de R$ 6,5 milhões aos cofres do Flamengo pelos sete meses e meio de vínculo. Com variáveis incluídas no contrato, o valor pode chegar até R$ 8 milhões.