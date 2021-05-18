Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com 74% de aceitação, Conselho Deliberativo do Flamengo aprova contrato com a Havan
futebol

Com 74% de aceitação, Conselho Deliberativo do Flamengo aprova contrato com a Havan

Rubro-Negro estampará a rede do ramo varejista até o fim desta temporada e receberá, aproximadamente, R$ 6,5 milhões pelo acordo...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 11:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 11:58
Crédito: Reprodução
Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o contrato com a Havan, do setor varejista e que estampará sua marca na manga das camisas do clube até o final desta temporada. Foram 832 votos a favor (74%), 284 contra, além de nove abstenções na votação virtual (via e-mail), cujo total foi de 1.125 votos. O patrocínio da Havan renderá cerca de R$ 6,5 milhões aos cofres do Flamengo pelos sete meses e meio de vínculo. Com variáveis incluídas no contrato, o valor pode chegar até R$ 8 milhões.
> Veja aqui quais clubes a Havan patrocina e o valor dos investimentos feitos
Atualmente, o uniforme do Flamengo conta com os seguintes patrocinadores: Mercado Livre (costas, acima do nome), Total (costas, abaixo do número), BRB (frente, faixa central), Sportbet (frente, ombro), Moss (meiões) e ABC da Construção (calção) - essa última anunciada nesta segunda-feira.
> Veja a tabela completa da LibertadoresNo total, o Flamengo estipulou, no orçamento de 2021, faturar R$ 149 milhões nesta temporada, o que representa um aumento de R$ 43 milhões em relação a 2020, quando arrecadou R$ 98 milhões, conforme os documentos do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora
Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados