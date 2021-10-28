Do absorvente ao saneamento básico, o Brasil precisa mudar

Os números surpreendem e ao mesmo tempo nos interpelam, exigem uma atitude concreta sobre os dois temas. Desse modo, pelo que se vê, além de uma temática sobre higiene e sobre saúde, temos uma questão congruente que se chama educação. Não me refiro apenas a uma educação que é amputada das meninas, por não ter um absorvente, mas de uma educação que faz a diferença em meio a tanta indiferença, em meio a tanto descaso e desconhecimento de temas fundantes do nosso país.