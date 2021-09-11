Vazamento de esgoto deixa praia imprópria para banho em Vitória

Vazamento de esgoto deixa praia imprópria em Vitória Crédito: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória/Divulgação

Um vazamento de esgoto na rede da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) na região da Praça dos Namorados, em Vitória , atingiu a chamada Praia do Iate, entre o Iate Clube e a ponte da Ilha do Frade, e deixou a área imprópria para banho.

O problema foi detectado na manhã deste sábado (11) pela equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (SEMMAM), após reclamações de moradores.

O secretário de Meio Ambiente da Capital, Tarcísio Foeger, explicou que as causas do vazamento ainda estão sendo investigadas, mas esclareceu que a Cesan já foi acionada para correção imediata do problema e que outras medidas poderão ser tomadas posteriormente.

“Os motivos ainda serão confirmados, mas esse vazamento estava sendo direcionado à orla, atingiu a areia da praia ao lado do Iate Clube, nos pontos 10 e 11 da balneabilidade, e pode atingir a água. Nos demais pontos não há problemas. Nas áreas afetadas, colocamos a bandeira vermelha de balneabilidade, para indicar que estão impróprias. Prezamos pela saúde dos banhistas.”

A recomendação é para que a população evite banho de mar nos pontos citados, até que as medidas de correção do problema sejam devidamente efetivadas.