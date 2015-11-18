Relembre o Vital, a maior festa do axé no Espírito Santo

Seja na pipoca, pulando ensandecidamente atrás do trio, ou com objetivo de conquistar alguém, mesmo que para passar breves momentos curtindo a música baiana que tomava conta da Avenida Dante Michelini, é indiscutível que o Vital marcou e deixa saudades em muitos capixabas.

14/11/2005 - ES - Vitória - Trio Elétrico da cantora Ivete Sangalo puxando o bloco Cerveja & Cia durante o último dia do Vital. Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo A Gazeta

O Espírito Santo hoje é terreno conhecido dos maiores nomes do axé, como Ivete Sangalo e Bell Marques, principalmente por ter sido palco para shows memoráveis das bandas mais conhecidas do cenário nos anos 90, como Araketu, Banda Beijo, Chiclete com Banana e Asa de Águia.

Talvez tenha sido o Vital o evento responsável por marcar o Estado na rota da folia fora de época. Com dois ou três dias de muita festa em novembro, o Vital reuniu, em três anos consecutivos, mais de 700 mil pessoas na área onde era realizado, em uma megaestrutura de arquibancadas, camarotes e pipoca seguindo o trio.

O festival de música baiana nasceu em 1994, a partir da tradicional Lavagem do Triângulo, na Praia do Canto, organizado pela Ondaluz Eventos. Só na primeira edição, o Vital já marcou com um público de 60 mil foliões na avenida Dante Michelini. Ao som das bandas Asa de Águia e Furta Cor, de Salvador, e da animação do Bloco Mukeka, o primeiro evento foi prenúncio do sucesso dos anos seguintes.

Em 1995, o número de foliões saltou para 200 mil. As grandes atrações foram a banda Chiclete com Banana, com o Bloco Nana Banana, e as bandas Mukeka e Asa de Águia, com o Bloco Mukeka. De acordo com o arquivo do jornal A Gazeta, em 1996, o Vital levou 700 mil pessoas para a Praia de Camburi e engrossou ainda mais o cordão dos blocos e bandas. As atrações foram o Bloco Simbora, com as bandas Pimenta N'ativa e Jheremmias Não Bate Corner, o Bloco Nana Banana, com o Chiclete com Banana, o alternativo Pica-Pau, que trouxe a Vitória a Banda Eva, e o Bloco Mukeka, com as atrações Ricardo Chaves e Netinho.

Data : 14/11/2005 - ES - Vitória - Beel Marques , vocalista do Nana Banana, comprimentando os foliões da arquibancadas no Vital da Praia de Camburi. Crédito: Nestor Muller/Arquivo A Gazeta

Nos anos de 1997 a 2000, em cada edição se repetiu o número de 700 mil foliões curtindo a festa, cantando e dançando ao som dos maiores nomes do axé de todo Brasil.

A partir dos anos 2000 o carnaval fora de época foi perdendo força. Entre os imbróglios, moradores incomodados com o barulho dos trios que comandavam a festa, o que fez o Vital se mudar em 2006 para a Praça do Papa, na Enseada do Suá, até investigação conduzida pelo Ministério Público Estadual (MPES), que denunciou a Espírito Santo Convention Visitors & Bureau e a Ondaluz Eventos  realizadora da micareta  por mau uso do dinheiro público na divulgação do carnaval fora de época.

Data: 7/11/2004 - Vital 2002, desfile do bloco Chiclete com Banana Crédito: Nestor Muller/Arquivo A Gazeta

13/11/2005 - ES - Vitória - Trio elétrico Chiclete com Banana do cantor Bel Marques, puxando o bloco Nana Banana no segundo dia do Vita Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo A Gazeta

Data: 12/11/2005 - ES - Vitória - Banda 10 durante apresentação no Vital. - Editoria: Esporte - Crédito: Carlos Alberto da Silva

Data: 13/11/2004 - Capa, Corredor da Folia, no Vital 2004 Crédito: Nestor Muller/Arquivo A Gazeta

Data: 13/11/2005 - ES - Vitória - Trio elétrico da banda Asa de Águia puxando o bloco Cerveja & Coco no segundo dia do Vita Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo A Gazeta

A MUDANÇA DO LOCAL

O Vital ganhou novo endereço em 2006 e foi parar na Praça do Papa. A Ondaluz, empresa organizadora da micareta, ainda tentou levar o evento para o município da Serra, no Pavilhão de Carapina. Ao jornal A Gazeta da época, o diretor da Ondaluz, Rommel Rubim disse que as conversas foram realizadas entre Governo do Estado e Prefeitura da Serra.

O Vital 2007 não aconteceu e decretou o fim da festa. Mas não sem antes deixar os micareteiros apreensivos. Durante todo ano, a festa foi anunciada, até que a água caiu de vez no chopp dos fãs da festa. A data mudou de novembro para março de 2008 e no próprio ano de 2008 foi decretado o fim.

O evento foi cancelado e o assunto foi especulado pelos membros da comunidade do evento no Orkut {!}. A discussão aumentou ainda mais depois que o site oficial do Vital saiu do ar. Segundo Rommel Rubim Dias, um dos organizadores do evento, ao jornal A Gazeta de 2008, a causa seria a data do evento. "Nós discutimos e achamos que a data ficou muito em cima para organizar o evento. Também chegamos à conclusão de que realizar o Vital logo após o carnaval não seria uma boa idéia. Assim, achamos melhor não realizar o evento no início do ano", disse Rommel.

Quem comprou o camarote antecipadamente não recebeu o bilhete, mas sim o dinheiro de volta. A resposta sobre o motivo dada a esses foliões foi diferente da exposta na imprensa. A causa seria a ruptura na sociedade que formava a Ondaluz.

Data: 13/11/2004 - ES - Vital 2004 - Foliões do bloco Mukeka, desfilando Crédito: Nestor Muller/Arquivo A Gazeta

Data 26-11-94 - Vital 94 - Foliões pulando carnaval em Camburi Crédito: Nestor Muller

Data: 15/11/2004 - ES - Vitória - Foliões do bloco Pica Pau brincando o último dia do Vital, no corredor da folia, localizado na Avenida Dante Michelini, em Camburi. Crédito: Ricardo Medeiros

PROBLEMAS JUDICIAIS

O Ministério Público Estadual (MPES) denunciou a Ondaluz e o Espírito Santo Convention Visitors & Bureau por mau uso do dinheiro público na divulgação do carnaval fora de época. A 24º Promotoria de Justiça Cível de Vitória ajuizou na Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da capital uma ação por improbidade administrativa.

Outras sete pessoas, entre elas cinco sócios da empresa, o ex-secretário de Desenvolvimento da Cidade e uma funcionária da prefeitura de Vitória, também foram citadas no documento.

De acordo com a argumentação dos promotores, a Ondaluz recebeu uma verba de patrocínio da Prefeitura de Vitória (PMV) de R$ 65 mil, que deveriam ser aplicados na divulgação turística da Capital. Mas o dinheiro teria sido utilizado na promoção do evento. Em 2004, o Convention Bureau, por meio da Fundação Espírito Santo Turismo e Eventos, recebeu o patrocínio da prefeitura e redirecionado os recursos para a Ondaluz.

O dinheiro, de acordo com o MPES, foi aplicado somente na propaganda e na divulgação de um evento privado e lucrativo e não na promoção da cidade de Vitória. Os promotores de Justiça alegam que a prefeitura não precisaria doar dinheiro público para o Vital já que estaria colaborando com a micareta fornecendo, por exemplo, limpeza pública e policiamento para segurança dos freqüentadores do evento.

Segundo o MPES, os promotores formularam a ação a partir de um procedimento de investigação, após o recebimento de uma denúncia sobre o caso. Pelo crime, o documento encaminhado ao juiz da Vara dos Feitos da Fazenda de Vitória pede uma liminar de indisponibilidade dos bens das partes citadas, além do pagamento dos prejuízos causados aos cofres públicos.

A ação transitou em julgado no dia 6 de outubro de 2014 e inocentou a empresa de todas as acusações envolvendo o evento. (Com texto de Wing Costa)