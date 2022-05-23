Alemão do Forró lota o Parque da Prainha: "Um dos shows mais marcantes"

Show do Alemão do Forró nos 487 anos de Vila Velha, na Prainha Crédito: Instagram/@alemaodoforro

Vila Velha se rendeu ao forró de um linharense no último domingo (22). Animando as comemorações dos 487 anos da cidade, Alemão do Forró lotou o Parque da Prainha. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, foram aproximadamente 30 mil pessoas dançando ao som do Rei do Forró Capixaba.

Surpreso com o grande público, Alemão fez questão de repetir diversas vezes que este foi um dos melhores shows de sua vida. Inclusive, ele mostrou uma parte no Instagram. "Obrigado Vila Velha-ES. Um dos shows mais marcantes de toda minha vida , foi lindo . Gratidão", escreveu o cantor na legenda da publicação.

Emocionado diante do mar de gente, ele fez questão de enaltecer a presença de todos. Inclusive, o capixaba estampa com orgulho a bandeira do Espírito Santo em seu ônibus, que chamou atenção do público também.

"É a primeira imagem (a bandeira do ES) que aparece no painel de led do meu show, é a imagem que eu levo para meus shows nos Estados Unidos e agora eu faço questão de rodar pelo Brasil com ela estampada no meu ônibus", destacou o Rei do Forró Capixaba. Os dois ônibus do artista estavam parados na Prainha para o show de ontem e impressionaram quem passava por lá.

Ônibus do Alemão do Forró Crédito: Divulgação

FESTA DE VILA VELHA