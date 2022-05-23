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Alemão do Forró lota o Parque da Prainha: "Um dos shows mais marcantes"

Linharense colocou todo mundo pra dançar no penúltimo dia das comemorações do aniversário de Vila Velha. Prefeitura estima um público aproximado de 30 mil pessoas
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 16:46

Show do Alemão do Forró nos 487 anos de Vila Velha, na Prainha
Show do Alemão do Forró nos 487 anos de Vila Velha, na Prainha Crédito: Instagram/@alemaodoforro
Vila Velha se rendeu ao forró de um linharense no último domingo (22). Animando as comemorações dos 487 anos da cidade, Alemão do Forró lotou o Parque da Prainha. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, foram aproximadamente 30 mil pessoas dançando ao som do Rei do Forró Capixaba.
Surpreso com o grande público, Alemão fez questão de repetir diversas vezes que este foi um dos melhores shows de sua vida. Inclusive, ele mostrou uma parte no Instagram. "Obrigado Vila Velha-ES. Um dos shows mais marcantes de toda minha vida , foi lindo . Gratidão", escreveu o cantor na legenda da publicação.
Emocionado diante do mar de gente, ele fez questão de enaltecer a presença de todos. Inclusive, o capixaba estampa com orgulho a bandeira do Espírito Santo em seu ônibus, que chamou atenção do público também.
"É a primeira imagem (a bandeira do ES) que aparece no painel de led do meu show, é a imagem que eu levo para meus shows nos Estados Unidos e agora eu faço questão de rodar pelo Brasil com ela estampada no meu ônibus", destacou o Rei do Forró Capixaba. Os dois ônibus do artista estavam parados na Prainha para o show de ontem e impressionaram quem passava por lá.
Ônibus do Alemão do Forró
Ônibus do Alemão do Forró Crédito: Divulgação
E a bandeira vai pra longe, Alemão anunciou recentemente para HZ que terá uma nova turnê pelos Estados Unidos, se estendendo para a Europa. O repórter Felipe Khoury acompanhou de perto a gravação do próximo DVD de Alemão. Confira tudo aqui.

FESTA DE VILA VELHA

Os 487 anos de Vila Velha seguem numa série de shows e eventos culturais na Prainha. Nesta segunda (23), a cidade recebeu um desfile cívico, seguido de apresentações de escolas de samba. A partir das 19h, o palco montado na área recebe os shows de Sambasoul e do grupo Revelação.

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