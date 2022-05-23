Alemão do Forró lota o Parque da Prainha: "Um dos shows mais marcantes"

Vila Velha se rendeu ao forró de um linharense no último domingo (22). Animando as comemorações dos 487 anos da cidade, Alemão do Forró lotou o Parque da Prainha. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, foram aproximadamente 30 mil pessoas dançando ao som do Rei do Forró Capixaba.
Surpreso com o grande público, Alemão fez questão de repetir diversas vezes que este foi um dos melhores shows de sua vida. Inclusive, ele mostrou uma parte no Instagram. "Obrigado Vila Velha-ES. Um dos shows mais marcantes de toda minha vida , foi lindo . Gratidão", escreveu o cantor na legenda da publicação.
Emocionado diante do mar de gente, ele fez questão de enaltecer a presença de todos. Inclusive, o capixaba estampa com orgulho a bandeira do Espírito Santo em seu ônibus, que chamou atenção do público também.
"É a primeira imagem (a bandeira do ES) que aparece no painel de led do meu show, é a imagem que eu levo para meus shows nos Estados Unidos e agora eu faço questão de rodar pelo Brasil com ela estampada no meu ônibus", destacou o Rei do Forró Capixaba. Os dois ônibus do artista estavam parados na Prainha para o show de ontem e impressionaram quem passava por lá.
E a bandeira vai pra longe, Alemão anunciou recentemente para HZ que terá uma nova turnê pelos Estados Unidos, se estendendo para a Europa. O repórter Felipe Khoury acompanhou de perto a gravação do próximo DVD de Alemão. Confira tudo aqui.
FESTA DE VILA VELHA
Os 487 anos de Vila Velha seguem numa série de shows e eventos culturais na Prainha. Nesta segunda (23), a cidade recebeu um desfile cívico, seguido de apresentações de escolas de samba. A partir das 19h, o palco montado na área recebe os shows de Sambasoul e do grupo Revelação.