Alemão do Forró lança 10 clipes em novo álbum; veja tudo dos bastidores

Conhecido como Rei do Forró Capixaba, Alemão do Forró está com novidades. Seu novo álbum, chamado “Alemão do Forró Volume 8”, chega às plataformas digitais em junho, com direito a 10 videoclipes. Mas antes de todo mundo conhecer as novas faixas do cantor linharense, o repórter Felipe Khoury, do “HZ”, foi acompanhar de perto a gravação do novo projeto.
Aos pés do Morro do Moreno, em Vila Velha, Alemão escolheu uma mansão - daquelas de filme - para gravar suas músicas. Nos bastidores, uma equipe de 25 pessoas trabalhou ao longo de um dia inteiro para deixar tudo da melhor forma. Muitas caixas, fios, luzes e câmeras deram aquele “clima” de bastidores que o público tanto tem a curiosidade de conhecer.
“Depois de um momento difícil, nós estamos gravando o nosso DVD. Na verdade, gravamos vários clipes do CD que produzimos há pouco tempo em São Paulo. Eu tenho certeza que a galera vai gostar, que é uma volta às origens. Será um 'Alemão do Forró’ naquela batida do ‘Fica Amor’ (seu maior sucesso)”, ressaltou Alemão.
Foram várias horas de gravação, com direito a duas trocas de roupas, retoques na maquiagem e muito forró. Tudo isso para fazer bonito e contemplar o melhor da paisagem privilegiada da locação escolhida. Somando mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, Alemão ainda fez questão de contar uma novidade para o fim do ano.
Vamos passar o mês de novembro em uma turnê internacional. Só nos Estados Unidos será a nossa terceira vez tocando lá. Vamos também para a Europa tocar para os capixabas e também para os mineiros que moram lá