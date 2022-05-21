Alemão do Forró lança 10 clipes em novo álbum; veja tudo dos bastidores

Foram várias horas de gravação, com direito a duas trocas de roupas, retoques na maquiagem e muito forró. Tudo isso para fazer bonito e contemplar o melhor da paisagem privilegiada da locação escolhida. Somando mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, Alemão ainda fez questão de contar uma novidade para o fim do ano.