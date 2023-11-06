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Leonel Ximenes

Os sambas-enredo do ES que fazem mais sucesso no mundo

Ouvintes de 18 países já baixaram no streaming as músicas do Carnaval 2024 de Vitória

Públicado em 

06 nov 2023 às 13:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Campeã de 2023, MUG desfila no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini
Faltando três meses para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória, já é possível aquecer os tamborins escutando os sambas-enredo por aplicativos de streaming, como Spotify e Deezer. Até o momento, os sambas mais ouvidos são, pela ordem: Unidos de Jucutuquara (1º), MUG (2º) e Independente de Boa Vista (3º).
Os sambas-enredo, aliás, estão ultrapassando as fronteiras: moradores de 18 países, incluindo o Brasil, já deram “play” nas composições das agremiações. Entre eles estão Japão, Uruguai, Argentina, Itália, Espanha, Peru, França, Portugal, Dinamarca, Irlanda, Rússia, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos, Colômbia, Polônia e Alemanha.
Estão presentes no EP os sambas-enredos de todas as escolas do Grupo Especial. A ordem das sete composições das agremiações respeita a colocação alcançada no Carnaval de 2023: MUG, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava, Unidos da Piedade, Novo Império e Pega no Samba, vencedora do Grupo A, que no próximo ano desfila junto à elite do samba.

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Segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, disponibilizar os sambas-enredos com antecedência é uma forma de ampliar a audiência dos sambas.
“As obras musicais são feitas com tanto talento e amor pelas escolas e suas comunidades. Assim nós proporcionamos que ouvintes de outros Estados e países conheçam a qualidade do trabalho que é feito aqui no Espírito Santo. E, é claro, também aquecemos o público que vai ao Sambão, que já consegue ir decorando as letras e vai entrando no ritmo”, diz.

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OS ENREDOS DE 2024

1. Mocidade Unida da Glória (atual campeã): "Massena: Um Olhar em Aquarela"
2. Unidos de Jucutuquara: "Gassho, Caminhos de Sabedoria"
3. Independente de Boa Vista: "Viana Divinamente Brasileira"
4. Chegou o Que Faltava: "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena"
5. Unidos da Piedade: "Quilombo Piedade"
6. Novo Império: "Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba"
7. Pega no Samba: "Pérolas do Deserto"
A capa do disco dos sambas-enredo de 2024
A capa do disco dos sambas-enredo de 2024 Crédito: Divulgação

COMO E QUANDO SERÃO OS DESFILES

O Carnaval em 2024 em Vitória será realizado nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no tradicional Sambão do Povo. No primeiro dia quem desfila são as escolas do Grupo A, no segundo são as do Grupo Especial e no terceiro as do Grupo B.
A Liesge também já definiu a ordem dos desfiles no Sambão do Povo. Quem abre o Grupo Especial do carnaval em 2024 é a Novo Império, seguida da Unidos de Jucutuquara, Boa Vista, MUG (atual campeã), Chegou o que Faltava, Piedade e Pega no Samba.
Já no Grupo A, que desfila na sexta-feira (2 de fevereiro), ficou a seguinte ordem: Andaraí, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Independente de São Torquato, Império de Fátima, Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto.

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E o Grupo B, que desfila no domingo (4 de fevereiro), o desfile começa com a Chega Mais, seguida da Rosas de Ouro, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá e Tradição Serrana.

VENDA DE INGRESSOS

A venda dos ingressos está sendo feita pela Brasil Ticket (https://www.brasilticket.com.br/carnaval-de-vitoria-2024.html). Os interessados devem acessar o site e escolher a opção de compra disponibilizada: mesas, lounges, arquibancadas e camarotes corporativos; e após isso optar pela forma de pagamento. Estão disponibilizados ingressos para os desfiles do Grupo de Acesso, Grupo Especial e Grupo A.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Escolas de Samba Sambão do Povo Desfile das Escolas de Samba Carnaval 2024
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