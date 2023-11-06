Os sambas-enredo do ES que fazem mais sucesso no mundo

Campeã de 2023, MUG desfila no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini

Faltando três meses para os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória , já é possível aquecer os tamborins escutando os sambas-enredo por aplicativos de streaming, como Spotify e Deezer. Até o momento, os sambas mais ouvidos são, pela ordem: Unidos de Jucutuquara (1º), MUG (2º) e Independente de Boa Vista (3º).

Os sambas-enredo, aliás, estão ultrapassando as fronteiras: moradores de 18 países, incluindo o Brasil, já deram “play” nas composições das agremiações. Entre eles estão Japão, Uruguai, Argentina, Itália, Espanha, Peru, França, Portugal, Dinamarca, Irlanda, Rússia, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos, Colômbia, Polônia e Alemanha.

Estão presentes no EP os sambas-enredos de todas as escolas do Grupo Especial . A ordem das sete composições das agremiações respeita a colocação alcançada no Carnaval de 2023: MUG, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista, Chegou o Que Faltava, Unidos da Piedade, Novo Império e Pega no Samba, vencedora do Grupo A, que no próximo ano desfila junto à elite do samba.

Segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, disponibilizar os sambas-enredos com antecedência é uma forma de ampliar a audiência dos sambas.

“As obras musicais são feitas com tanto talento e amor pelas escolas e suas comunidades. Assim nós proporcionamos que ouvintes de outros Estados e países conheçam a qualidade do trabalho que é feito aqui no Espírito Santo. E, é claro, também aquecemos o público que vai ao Sambão, que já consegue ir decorando as letras e vai entrando no ritmo”, diz.

OS ENREDOS DE 2024

1. Mocidade Unida da Glória (atual campeã): "Massena: Um Olhar em Aquarela"

2. Unidos de Jucutuquara: "Gassho, Caminhos de Sabedoria"

3. Independente de Boa Vista: "Viana Divinamente Brasileira"

4. Chegou o Que Faltava: "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena"

5. Unidos da Piedade: "Quilombo Piedade"

6. Novo Império: "Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba"

7. Pega no Samba: "Pérolas do Deserto"

A capa do disco dos sambas-enredo de 2024 Crédito: Divulgação

COMO E QUANDO SERÃO OS DESFILES

O Carnaval em 2024 em Vitória será realizado nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no tradicional Sambão do Povo . No primeiro dia quem desfila são as escolas do Grupo A, no segundo são as do Grupo Especial e no terceiro as do Grupo B.

A Liesge também já definiu a ordem dos desfiles no Sambão do Povo. Quem abre o Grupo Especial do carnaval em 2024 é a Novo Império, seguida da Unidos de Jucutuquara, Boa Vista, MUG (atual campeã) , Chegou o que Faltava, Piedade e Pega no Samba.

Já no Grupo A, que desfila na sexta-feira (2 de fevereiro), ficou a seguinte ordem: Andaraí, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Independente de São Torquato, Império de Fátima, Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto.

E o Grupo B, que desfila no domingo (4 de fevereiro), o desfile começa com a Chega Mais, seguida da Rosas de Ouro, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá e Tradição Serrana.

VENDA DE INGRESSOS