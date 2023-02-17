Há 100 anos, Carnaval de Vitória crescia e não tinha hora pra terminar

Se Vitória
hoje tem blocos consolidados, que tomam as avenidas do Centro, há 100 anos o cenário do Carnaval
era de surgimentos dos chamados “cordões”, que são os bloquinhos, e os “ranchos”, tipo de agremiação carnavalesca que deu origem ao que é visto atualmente com o desfile das escolas de samba.
Em 15 de fevereiro de 1923, uma quinta-feira, o Diário da Manhã, veículo oficial do governo do Espírito Santo
, noticiou como foram os dias de folia na Capital. Um dos destaques foi para os “prestitos”, grupos de pessoas que caminham juntos.
O periódico apontou que os carros alegóricos vistos nos ranchos não eram mais “aglomerados de miçangas e galões dourados”, havendo a interpretação de fatos ou de lendas mitológicas, obedecendo às puras regras da arte.
Os grupos carnavalescos desfilaram em áreas da cidade como o Centro
e, também, em Santo Antônio, como narra o jornal. O “Vamos de Qualquer Maneira", de Santo Antônio, foi descrito pelo periódico como integrado por uma alegre rapaziada que trouxe críticas sobre uma enchente que inundou a Serra e com o mau serviço prestado em estabelecimentos de Vitória – parece tão atual, né?
Na parte referente aos bailes, o antigo Club Victoria, da elite da época, ganhou destaque com a festa que varou a madrugada, embalada por uma animada orquestra.
O cronista de 100 anos atrás também se empolgou ao descrever as fantasias campeãs de olhares: ciganas, odaliscas, gueixas e outras completadas somente por adornos de girassóis.
O tempo passa, mas o Carnaval, na essência, é a mesma alegria e irreverência.
Observação: na folia de 1923, não havia indicação de nenhum bar ou boteco tendo de fechar mais cedo. Será que a sociedade da época era mais tolerante e animada? Cartas (elas resistem) para a redação.