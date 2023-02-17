Há 100 anos, Carnaval de Vitória crescia e não tinha hora pra terminar

Matéria de página inteira do Diário da Manhã, do dia 15 de fevereiro de 1923, destacando o Carnaval de Vitória Crédito: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Se Vitória hoje tem blocos consolidados, que tomam as avenidas do Centro, há 100 anos o cenário do Carnaval era de surgimentos dos chamados “cordões”, que são os bloquinhos, e os “ranchos”, tipo de agremiação carnavalesca que deu origem ao que é visto atualmente com o desfile das escolas de samba.

Em 15 de fevereiro de 1923, uma quinta-feira, o Diário da Manhã, veículo oficial do governo do Espírito Santo , noticiou como foram os dias de folia na Capital. Um dos destaques foi para os “prestitos”, grupos de pessoas que caminham juntos.

O periódico apontou que os carros alegóricos vistos nos ranchos não eram mais “aglomerados de miçangas e galões dourados”, havendo a interpretação de fatos ou de lendas mitológicas, obedecendo às puras regras da arte.

Os grupos carnavalescos desfilaram em áreas da cidade como o Centro e, também, em Santo Antônio, como narra o jornal. O “Vamos de Qualquer Maneira", de Santo Antônio, foi descrito pelo periódico como integrado por uma alegre rapaziada que trouxe críticas sobre uma enchente que inundou a Serra e com o mau serviço prestado em estabelecimentos de Vitória – parece tão atual, né?

Na parte referente aos bailes, o antigo Club Victoria, da elite da época, ganhou destaque com a festa que varou a madrugada, embalada por uma animada orquestra.

O cronista de 100 anos atrás também se empolgou ao descrever as fantasias campeãs de olhares: ciganas, odaliscas, gueixas e outras completadas somente por adornos de girassóis.

O tempo passa, mas o Carnaval, na essência, é a mesma alegria e irreverência.