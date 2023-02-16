PMV recua e bares no Centro não vão ter limite de horário no carnaval

A Prefeitura de Vitória esclarece que não houve publicação de ato oficial da municipalidade limitando o horário de funcionamento de bares no Centro de Vitória. Na última 4ª feira (15), a partir de solicitações dos moradores da região, com base em números de ocorrências registradas nos anos de 2019 e 2020 e com o objetivo de resguardar a segurança dos cidadãos, foi realizada uma reunião com donos de bares do Centro e discutiu-se democraticamente a alternativa de fechamento dos estabelecimentos às 23 horas.

Medida consensualmente acatada por todos os presentes e devidamente registrada em ata assinada por todos. Seguindo o princípio do amplo diálogo, a municipalidade manteve o permanente diálogo e continuou ouvindo propostas de proprietários de bares e registrou algumas discordâncias, manifestadas após a citada reunião, em relação à limitação de horário.

Dessa forma, nesta quinta-feira (16), a prefeitura convidou os comerciantes para nova rodada de diálogo. Na ocasião, considerando as ponderações apresentadas após a reunião da última quarta-feira, foi anunciado que, seguindo o princípio da livre iniciativa, fica facultado a cada um o horário de funcionamento dos estabelecimentos na região do Centro de Vitória durante o carnaval. A medida garante o lazer e a diversão nos dias de folia para acompanhar os desfiles de blocos autorizados pela municipalidade.

Por fim, a PMV informa que a Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) vai empenhar o efetivo durante o carnaval, priorizando eventos dos dias alusivos, em locais estratégicos dos espaços público, como também atuará com videomonitoramento, a exemplo das ações realizadas no Réveillon e no desfile das escolas de samba, que reuniram grande público, de forma pacífica e organizada.