Bares do Centro de Vitória terão que fechar às 23h no carnaval

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes(Beira-Mar) lotada por foliões em dia de bloco de carnaval Crédito: Ricardo Medeiros

Os bares do Centro de Vitória terão de fechar às 23h nos dias de carnaval. Segundo a Prefeitura de Vitória, a medida foi discutida com os comerciantes e visa a dispersar clientes e demais foliões para evitar transtornos aos moradores e diminuir os índices de ocorrências policiais.

A prefeitura explicou que a definição dos horários dos bares no Centro até as 23h atendeu a uma reivindicação dos moradores e comerciantes da região, sendo amplamente discutida com a comunidade local. “A medida reflete a premissa da administração de priorizar a preservação das vidas humanas”, destacou em nota.

O Executivo municipal salientou que os donos de bares assinaram espontaneamente um documento concordando com o funcionamento até as 23h, após uma reunião com a prefeitura, considerando o desconforto dos moradores e a quantidade de ocorrências policiais registradas em 2019 e 2020. Em 2021 e 2022, a festa foi cancelada devido à pandemia de Covid-19

“A limitação de horário foi debatida também na reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGIM), que tem a participação das polícias Civil e Militar, Ministério Público e secretarias municipais de meio ambiente, desenvolvimento da cidade e vigilância sanitária, com o objetivo de disciplinar a ordem pública e a emissão de sons”, informou a prefeitura.

Termo de compromisso mostra o horário marcado para os bares fecharem no Centro da Capital Crédito: Reprodução

A reunião entre a prefeitura e os comerciantes ocorreu na tarde da última terça-feira (14), conforme mostra a ata obtida por A Gazeta. Todos os donos de bares do Centro assinaram a medida e ficou determinado que os estabelecimentos terão de baixar as portas às 23h, “visando a dispersão dos clientes e demais transeuntes”, entre sexta-feira (17) e quarta-feira (22).

A reportagem de A Gazeta recebeu reclamações por parte de uma dona de bar, que pediu para não ser identificada. “O que não consigo entender é por que só os bares do Centro. Os bares da Praia do Canto, do Triângulo e da Lama podem trabalhar sem restrições de horários”, questionou a comerciante.

No decreto que disciplina o desfile dos blocos de rua na capital, ficou determinado que o evento só vai poder ocorrer até as 18h, seja nos dias do feriado ou para os blocos que saem nos finais de semana antes e depois da data oficial da festa.