Presidente de escola de samba é desligado após jogar troféu de 2° lugar no chão

Troféu de vice do Grupo A é jogado no chão Crédito: Fernando Madeira

Em publicação nas redes sociais da São Torquato nesta quinta-feira (16), Nildemar pediu desculpas às ligas das escolas de samba (Lieses e Liesge), às demais agremiações, à comunidade e a todos que gostam de carnaval que se sentiram ofendidos com seu comportamento.

O ex-dirigente recebeu o troféu, logo após o anúncio do resultado no Sambão do Povo , e o jogou no chão, quebrando a premiação em várias partes.

"Atitude tomada no calor da emoção, devido a várias situações que passamos. Sabemos que nada disso justifica minha atitude. Por isso, reitero meu pedido de desculpas", disse Nildemar, em um dos trechos da nota.

Your browser does not support the audio element. Presidente de escola de samba é desligado após jogar troféu de 2º lugar no chão

A reação do ex-dirigente levou a um princípio de confusão no Sambão, provocando críticas e o risco de a escola ser penalizada.