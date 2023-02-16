Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval de Vitória

Presidente de escola de samba é desligado após jogar troféu de 2° lugar no chão

Inconformado com o resultado da apuração do Grupo A, Nildemar Nascimento, da Independentes de São Torquato, havia quebrado o prêmio
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

16 fev 2023 às 16:16

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 16:16

Troféu de vice do Grupo A é jogado no chão
Troféu de vice do Grupo A é jogado no chão Crédito: Fernando Madeira
Após jogar o troféu de segundo lugar do Grupo A no chão, na apuração das campeãs do Carnaval de Vitória nesta quarta-feira (15), o presidente da Independentes de São Torquato, Nildemar Nolasco Nascimento, anunciou seu desligamento da escola. Ele disse que sua reação ao resultado foi impensada e reconheceu o erro. Os jurados deram vitória ao Pega no Samba
Em publicação nas redes sociais da São Torquato nesta quinta-feira (16), Nildemar pediu desculpas às ligas das escolas de samba (Lieses e Liesge), às demais agremiações, à comunidade e a todos que gostam de carnaval que se sentiram ofendidos com seu comportamento.
O ex-dirigente recebeu o troféu, logo após o anúncio do resultado no Sambão do Povo, e o jogou no chão, quebrando a premiação em várias partes. 
"Atitude tomada no calor da emoção, devido a várias situações que passamos. Sabemos que nada disso justifica minha atitude. Por isso, reitero meu pedido de desculpas", disse Nildemar, em um dos trechos da nota. 
Presidente de escola de samba é desligado após jogar troféu de 2º lugar no chão
A reação do ex-dirigente levou a um princípio de confusão no Sambão, provocando críticas e o risco de a escola ser penalizada.
A Independentes de São Torquato vai desfilar novamente no Grupo A, em 2024, e o Pega no Samba vai para o Grupo Especial. 

LEIA MAIS

Vai curtir o Carnaval? Transcol terá viagens extras na Grande Vitória

Vídeo: apuração no Sambão do Povo tem confusão e troféu de vice jogado no chão

Qual o seu bloco para este carnaval?

Pega no Samba conquista o título do Grupo A do Carnaval 2023

MUG é a campeã do Carnaval de Vitória de 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Sambão do Povo Independentes de São Torquato Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados