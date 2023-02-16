Vai curtir o Carnaval? Transcol terá viagens extras na Grande Vitória

Para os foliões que desejam curtir o carnaval na Grande Vitória, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial que contará com viagens extras, reforço de linhas que passam por balneários da Região Metropolitana, além de reforço de frota reserva para atender os usuários do Sistema Transcol de sábado (18) até a Quarta-feira de Cinzas (22).
Ao todo, serão disponibilizados 82 ônibus extras nos terminais da Grande Vitória, que serão utilizados caso haja demanda. Segundo a Ceturb, serão 14 veículos de reserva no sábado (18); 20 no domingo (19); 21 na segunda-feira (20); 19 na terça-feira (21); e oito ônibus na Quarta-feira de Cinzas (22).
Ainda de acordo com a Ceturb, no sábado (18) e no domingo (19), as linhas funcionarão com o quadro horário normal de sábados e domingos com reforço de verão. "Na segunda-feira (20) de carnaval, as linhas rodarão com quadro horário de sábados, enquanto na terça-feira (21), com quadro de domingo. Em ambos os dias, haverá reforço de verão", informou a Companhia.
Já na Quarta-feira de Cinzas (22), foi adotado o quadro horário com o horário de dias atípicos para a maioria dos ônibus, exceto as linhas 501, 503, 506, 508, 510, 515, 520, 534, 541, 559, 560, 573 e 591 - que foram reprogramadas, segundo a Ceturb, para terem maior oferta, a partir de meio dia.
Confira as linhas que terão reforço durante o carnaval
- 18/02 (sábado) a 21/02 (terça-feira)
- 672 - Trevo de Setiba / T. Itaparica, via Rodovia do Sol
- 854 - Praia Grande / T .Jacaraípe, via Nova Almeida
- 19/02 (domingo) e 21/02 (terça-feira)
- 552 - T. Campo Grande / T. Itaparica, via Leste-Oeste
- 585 - Jardim Botânico / T. Itaparica, via Leste-Oeste
- 611 - T. Itaparica / Praia da Costa, via Itapoã / Crefes - Circular
- 651 - T. Vila Velha / Praia da Costa
- 672 - Trevo de Setiba / T. Itaparica, via Rodovia do Sol
- 854 - Praia Grande / T. Jacaraípe, via Nova Almeida
- 868 - Centro Industrial / T. Jacaraípe
- 875 - T. Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Avenida Talma Rodrigues Ribeiro
- 880 - Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede
Os usuários que tiverem dúvida podem entrar em contato com o Dique Ceturb-ES, no número 0800 039 1517, ou acessar o site da Ceturb.