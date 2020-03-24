Casagrande envia à Assembleia do ES pedido para decreto de calamidade

Governador Renato Casagrande quer que Legislativo decrete calamidade. Mesmo pedido já foi feito pelo governo federal e o Congresso aprovou Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom

O governador Renato Casagrande (PSB) enviou nesta terça-feira (24) uma mensagem à Assembleia Legislativa pedindo a decretação de estado de calamidade pública no Espírito Santo devido à pandemia do novo coronavírus.

Como já explicou o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, a decretação só pode ser feita pelo Legislativo, e o principal efeito dessa medida é a abertura de crédito extraordinário no Orçamento, facilitando a gestão do governo para conter o avanço da Covid-19 em território capixaba.

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Com a calamidade pública reconhecida, conta o procurador, passa a vigorar imediatamente e tem duração pelo tempo em que permanecerem os motivos que justificaram a decretação.

Além da mensagem sobre a decretação de calamidade, o governador encaminhou três projetos à Casa. Eles tratam dos seguintes temas:

NORMAS DIFERENCIADAS DE CONTRATAÇÃO

De acordo com o que Casagrande informou ainda no último final de semana, um dos projetos de lei vai solicitar normas diferenciadas de contração para prestação de serviço ao governo. O objetivo é eliminar a burocracia de contratações de servidores, serviços e equipamentos enquanto durar a pandemia.

REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Para reduzir as despesas do governo, Casagrande vai solicitar a redução para 14% da contribuição do Estado para o fundo previdenciário. Atualmente, esta contribuição é de 22%. Segundo o governador, o objetivo é compensar a receita que o Estado está perdendo com os efeitos do novo coronavírus.

REVERSÃO DE FUNDOS

O Espírito vai pedir, por meio de um projeto de lei, autonomia para fazer reversão de fundos de órgãos para o caixa do Tesouro.

"Estamos solicitando à Assembleia Legislativa a possibilidade de fazer reversão de fundos, de diversos fundos vinculados aos órgãos para o caixa do tesouro. Isso nos dará mais velocidade nas ações que precisam ser tomadas agora em relação à redução da receita, que vamos perder durante esta pandemia. Temos que tomar decisões com mais pressa e sermos mais eficazes no enfrentamento desta crise", afirmou o governador, na ocasião.

Encaminho, neste momento, para a Assembleia Legislativa a mensagem solicitando a decretação de Estado de Calamidade Pública e mais três projetos que nos darão suporte para ampliar as ações de prevenção e combate à pandemia do #Covid19 #Coronavírus pic.twitter.com/gh1RZpywQB — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 24, 2020

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