Em meio à pandemia, PM do ES faz comemoração tímida de 185 anos

A Polícia Militar do Espírito Santo comemora 185 anos nesta segunda-feira (6). Apesar da tradicional solenidade militar não ter acontecido devido à pandemia do coronavírus, a instituição prestou algumas homenagens para representar a honra de servir ao Estado, por meio de seus policiais militares. Diversas atividades programadas para comemorar o aniversário foram canceladas ou suspensas.
Nesta data, quatro pontos da Grande Vitória receberam apresentações de integrantes da banda de música da PMES. Respeitando os distanciamentos e sem aglomeração, pequenos grupos formados pelos integrantes da banda fizeram apresentações na Praça do Pedágio da Terceira Ponte, em frente ao Hospital da Polícia Militar (HPM), no cruzamento de duas movimentadas avenidas na Praia da Costa, em Vila Velha, e na praça de Campo Grande, em Cariacica.