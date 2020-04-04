Policial militar de Vitória é diagnosticada com o novo coronavírus

Uma policial militar lotada na 12ª Companhia Independente de Jardim Camburi, em Vitória, foi diagnosticada com o novo coronavírus (covid-19). A militar apresenta sintomas leves e cumpre os 14 dias de isolamento em casa.
De acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), cinco pessoas morreram por causa do novo coronavírus no Estado. Dos 153 casos confirmados da doença, 23 pacientes estão curados, 80 cumprem isolamento residencial e 50 estão internados, sendo 22 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
O comandante da companhia, major Webstone Alves Christ, emitiu um comunicado ao seu efetivo policial. No texto, ele informa que manteve contato telefônico com a PM após a confirmação e reforça a importância dos cuidados com a higiene.
Adotadas as orientações médicas de higiene pessoal, em especial em relação à limpeza permanente das mãos, reduziremos sobremaneira a chance de contaminação, orienta o oficial.
O comandante destacou que, independente do contato ou não com qualquer pessoa infectada, o militar que apresentar sintomas gripais ou febre alta, tosse e falta de ar deve procurar o Hospital da Polícia Militar (HPM).
O presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar (ACS), cabo Jackson Eugênio Silote, informou que até o momento, de acordo com os registros da associação, a militar é a única afastada das atividades por causa da covid-19.
Ela está isolada em casa e é acompanhada pela Diretoria de Saúde. O estado de saúde dela é bom. A militar retornou de férias, teve alguns sintomas e foi para o HPM. Todas as medidas de higiene foram tomadas na unidade em que ela trabalha, garantiu.