Policial militar de Vitória é diagnosticada com o novo coronavírus

Policial militar é diagnosticada com novo coronavírus Crédito: Fernando Madeira

Uma policial militar lotada na 12ª Companhia Independente de Jardim Camburi, em Vitória , foi diagnosticada com o novo coronavírus (covid-19) . A militar apresenta sintomas leves e cumpre os 14 dias de isolamento em casa.

O comandante da companhia, major Webstone Alves Christ, emitiu um comunicado ao seu efetivo policial. No texto, ele informa que manteve contato telefônico com a PM após a confirmação e reforça a importância dos cuidados com a higiene.

Adotadas as orientações médicas de higiene pessoal, em especial em relação à limpeza permanente das mãos, reduziremos sobremaneira a chance de contaminação, orienta o oficial.

O comandante destacou que, independente do contato ou não com qualquer pessoa infectada, o militar que apresentar sintomas gripais ou febre alta, tosse e falta de ar deve procurar o Hospital da Polícia Militar (HPM).

O presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar (ACS), cabo Jackson Eugênio Silote, informou que até o momento, de acordo com os registros da associação, a militar é a única afastada das atividades por causa da covid-19.