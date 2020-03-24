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Leonel Ximenes

Nem o coronavírus detém a violência: março já tem mais de 100 homicídios no ES

Nos primeiros 23 dias do mês foram registrados 104 assassinatos no Espírito Santo; no mesmo período do ano passado aconteceram 62

Publicado em 24 de Março de 2020 às 11:58

Públicado em 

24 mar 2020 às 11:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro
Nem a pandemia do coronavírus e o isolamento social conseguem deter a violência no Estado. Ainda faltam oito dias para o fim do mês, mas março já superou a marca dos 100 homicídios.
Do dia 1º até o dia 23, a Sesp contabilizou 104 assassinatos. O índice é bem maior que o registrado no mesmo período do ano passado: em 2019, aconteceram 62 homicídios e, em 2018, 74. Até mesmo no fatídico 2017, ano da greve da PM, houve menos ocorrências nesta época: 94.
O número de assassinatos em março de 2020, considerando-se os anos de 2015 a 2020, só não é pior que em 2015, quando foram registradas 108 mortes.
Nos primeiros 23 dias do ano, todas as regiões do Espírito Santo vêm apresentando alta nos homicídios. A pior das marcas é na Região Sul, com crescimento de 75% (28 assassinatos atualmente, contra 16 de 2019).
Cariacica vem tendo um banho de sangue de diário neste mês. A média é de uma morte por dia na cidade, com o registro de 24 assassinatos até então. A Serra, por sua vez, teve 18 casos, enquanto Vila Velha apresenta 17.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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