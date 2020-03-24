Nem o coronavírus detém a violência: março já tem mais de 100 homicídios no ES

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Isaac Ribeiro

Nem a pandemia do coronavírus e o isolamento social conseguem deter a violência no Estado. Ainda faltam oito dias para o fim do mês, mas março já superou a marca dos 100 homicídios.

Do dia 1º até o dia 23, a Sesp contabilizou 104 assassinatos. O índice é bem maior que o registrado no mesmo período do ano passado: em 2019, aconteceram 62 homicídios e, em 2018, 74. Até mesmo no fatídico 2017, ano da greve da PM, houve menos ocorrências nesta época: 94.

O número de assassinatos em março de 2020, considerando-se os anos de 2015 a 2020, só não é pior que em 2015, quando foram registradas 108 mortes.

Nos primeiros 23 dias do ano, todas as regiões do Espírito Santo vêm apresentando alta nos homicídios. A pior das marcas é na Região Sul, com crescimento de 75% (28 assassinatos atualmente, contra 16 de 2019).