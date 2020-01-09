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Reforço na segurança

Guarda Municipal começa a atuar armada nas ruas de Viana em maio

Na manhã desta quinta-feira (9), o prefeito Gilson Daniel concedeu entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 14:26
Viana recebeu quatro viaturas da Guarda Municipal Crédito: Andressa Rocon /PMV
O prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), anunciou que a Guarda Municipal de Viana vai começar a atuar nas ruas em maio deste ano. O grupo formado por 30 agentes vai trabalhar armado. Os profissionais estão sendo treinados pela Guarda Municipal de Vitória.

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Na manhã desta quinta-feira (9), o prefeito concedeu entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta. Ele destacou que a prefeitura recebeu quatro viaturas e já adquiriu os equipamentos necessários para as atividades diárias.
Nossa meta é que em maio a Guarda já esteja atuando em Viana, armada,  como a de Vitória. Vamos atuar muito no horário do dia, para que dê a sensação de segurança à população. Vamos ter viaturas rodando em áreas comerciais. Acredito que vai melhorar, em muito, a segurança da cidade, destaca Gilson Daniel.

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