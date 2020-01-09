Guarda Municipal começa a atuar armada nas ruas de Viana em maio

Na manhã desta quinta-feira (9), o prefeito concedeu entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta . Ele destacou que a prefeitura recebeu quatro viaturas e já adquiriu os equipamentos necessários para as atividades diárias.

Nossa meta é que em maio a Guarda já esteja atuando em Viana, armada, como a de Vitória. Vamos atuar muito no horário do dia, para que dê a sensação de segurança à população. Vamos ter viaturas rodando em áreas comerciais. Acredito que vai melhorar, em muito, a segurança da cidade, destaca Gilson Daniel.