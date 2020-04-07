Governo Casagrande perdeu o direito de errar na Segurança Pública

Pela ordem de nomeação no cargo de comandante-geral da PMES: coronéis Barreto, Sartório e Caus Crédito: Montagem: Vitor Vogas

Segurança Pública. Todas as suas “cartas-bônus” já foram queimadas. Agora, não pode continuar nesse jogo de tentativa e erro. É preciso, antes de tudo e o quanto antes, encontrar um rumo eficiente, bem definido, e manter-se nesse rumo até o fim, sem novas turbulências na gestão da Secretaria de Estado de Segurança Pública ( O governo Casagrande perdeu o seu direito de errar na. Todas as suas “cartas-bônus” já foram queimadas. Agora, não pode continuar nesse jogo de tentativa e erro. É preciso, antes de tudo e o quanto antes, encontrar um rumo eficiente, bem definido, e manter-se nesse rumo até o fim, sem novas turbulências na gestão da Secretaria de Estado de Segurança Pública ( Sesp ) e, o que é mais importante, no enfrentamento à criminalidade no Espírito Santo. É o que a população capixaba merece e espera.

Fazendo as contas, só no comando-geral da PMES, o governo já vai para a terceira “tentativa”. Na chefia da Sesp, entra agora na segunda. Somando Barreto, Sá e Sartório, acumulam-se três trocas significativas na alta cúpula da Segurança Pública do Estado, antes de completado o primeiro terço do atual governo Casagrande, no fim deste mês de abril (16 de 48 meses = 1/3).

Tamanha dança das cadeiras não é nem um pouco comum, muito menos desejável, principalmente em uma área tão sensível e importante como a Segurança Pública, que requer continuidade na definição e na execução de estratégias. Denota, paradoxalmente, “insegurança” e falta de rumo claro. Transmite a impressão de um governo que tateia no escuro. Ou falta planejamento, ou o planejamento é ruim ou, simplesmente, não se consegue atingir o que se planeja na área. Seja qual for o caso, nenhuma das opções é boa.

Evidentemente, não há nada a desabonar o ex-secretário e os dois comandantes-gerais exonerados até este ponto. Basta passar o olho nos respectivos currículos para constatar que são quadros excelentes, altamente qualificados. Sartório, por exemplo, além de toda a especialização profissional, tem a ficha funcional marcada por proezas esportivas: é multicampeão estadual e nacional de torneios hípicos envolvendo militares.

Roberto Sá e seu sucessor no cacrgo de secretário estadual de Segurança, coronel Alexandre Ramalho Crédito: Montagem: Vitor Vogas

No entanto, a brevidade da permanência de todos eles nos cargos indica uma conclusão inequívoca: não eram as pessoas certas no lugar certo e na hora certa. O próprio governo reconhece isso, na medida em que decide trocá-los – o equivalente a uma confissão de que a escolha, quando feita, foi equivocada. E aqui não há como fugir do óbvio: se a escolha foi equivocada, o erro também está em quem fez a escolha. Nesse caso, o governador, comandante em chefe da PMES e chefe imediato do secretário de Segurança.

O exemplo mais notório é Sartório (com perdão pela rima acidental). Sua passagem incrivelmente curta de quatro meses pelo comando-geral da PMES sinaliza que o governador se deu conta de que cometeu um erro ao nomeá-lo e que o coronel não era exatamente a pessoa que ele buscava para a função no momento. Mas, ora, se não era ele o quadro ideal, com o perfil procurado no momento, não teria sido possível identificar isso lá em novembro, quando Barreto saiu, até para evitar esse constrangimento?

A BOLA ENSINA...

Assim como todas as atividades não essenciais (e policiamento ostensivo não é uma delas), os campeonatos de futebol pelo mundo inteiro estão paralisados neste momento, em função da pandemia do coronavírus. Mas o velho esporte bretão, mesmo para quem não o curte, tem lições a nos ensinar. Uma delas, que se aplica bem ao caso:

Quem consegue se lembrar de cabeça de três times que tenham sido vitoriosos e alcançado conquistas importantes mudando o treinador uma ou até mais vezes no meio da competição? A mim ocorrem os dois últimos títulos brasileiros do Flamengo: com Andrade assumindo o lugar de Cuca em 2009 e, no caso mais recente, com o “Mister” Jorge Jesus substituindo Abel Braga no ano passado (sim, o colunista é flamenguista).

Mas são exceções que confirmam a regra. Normalmente, esses clubes que trocam demais o técnico, além de mostrar uma diretoria perdida, brigam nas últimas posições da tabela.

Se em time que está ganhando não se mexe, em time que se mexe demais...