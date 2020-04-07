Casal com drogas de SP para traficante mais procurado do ES é preso em blitz

Casal que trazia drogas de SP para criminoso mais procurado do ES é preso em blitz Crédito: Polícia Civil

Após investigação da Polícia Civil , a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) prendeu durante uma blitz um casal que trazia drogas de São Paulo para o Espírito Santo . Afirmando fazer parte da facção criminosa Trem Bala - braço armado do Primeiro Comando de Vitória (PCV) no Complexo da Penha, na Capital, um dos detidos disse que a droga era para Fernando Moraes Pereira, o Marujo, traficante que está na lista dos mais procurados do Estado. As informações sobre a prisão da dupla foram passadas em coletiva da PC realizada no final da manhã desta terça-feira (7).

A Polícia Civil não informou a identificação dos presos, afirmando apenas que o homem possui 25 anos e a mulher tem 18 anos. De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), a polícia recebeu, na última segunda-feira (6), denúncia de que um carro alugado, que circulava bastante nos bairros Bonfim e Itararé, ambos em Vitória, foi para São Paulo no fim de semana e estaria retornando na segunda-feira com possível material ilícito.

"Até então, não sabíamos que eram drogas. Policiais verificaram o cerco eletrônico, consultamos algumas ocorrências a respeito de um dos suspeitos e vimos que ele já tinha outros problemas envolvendo carro de locadora e drogas. Em decorrência dos indícios de verdade da denúncia, entramos em contato com a PRF, que realiza blitz na região. Nossos policiais também foram local e monitoraram veículo. Houve a abordagem na BR 262, em Marechal Floriano, e as drogas foram localizadas. Na ocasião, o detido confirmou que seria do Trem Bala e que a droga era encomenda do Marujo, um dos mais procurados do Estado. Já a jovem afirmou não saber dos entorpecentes", contou.

ROUPA SOCIAL PARA DESPISTAR A POLÍCIA

Além do carro alugado, na tentativa de passarem como turistas em uma possível abordagem, chamou atenção da delegada o fato de os traficantes estarem usando roupas sociais. Ela acredita que era uma forma de despistar a polícia.

"Chamou nossa atenção o fato de estarem viajando com roupa social. Eles estavam montados, o homem usava até gravata. Não é comum que pessoas viajem de maneira tão formal. Acreditamos que eles queriam transparecer uma seriedade para passarem batido em uma possível blitz", afirmou.

MACONHA E COCAÍNA EM FUNDO FALSO

Casal que trazia drogas de SP para criminoso mais procurado do ES é preso em blitz Crédito: Polícia Civil