PRF prende suspeito de roubo com metralhadoras caseiras em Linhares

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prende um homem suspeito de praticar assaltos na Serra e, com ele, foram encontradas duas metralhadoras de fabricação artesanal. A prisão ocorreu na noite deste domingo (29), na BR 101 Norte, em Linhares. A abordagem ocorreu no km 152 da estrada.
Uma equipe da PRF realizava uma fiscalização às margens da rodovia, quando avistou um veículo Renault Sandero branco. Os policiais pediram que o condutor do carro encostasse e ao consultarem nos sistemas policiais, foi verificado que o motorista e outra pessoa eram suspeitos de terem roubado uma moto na Serra horas antes.
Durante a revista no Renault Sandero, os policiais encontraram as armas e também quatro carregadores para munição. Com o flagrante, os agentes da PRF deram voz de prisão ao condutor, que não teve o nome revelado, e o conduziram à delegacia de Polícia Civil de Linhares.