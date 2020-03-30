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Na BR 101

PRF prende suspeito de roubo com metralhadoras caseiras em Linhares

O homem, que não teve o nome divulgado, é suspeito de roubar uma moto na Serra e foi detido na BR 101, em Linhares, quando dirigia um Renault Sandero. As armas estavam escondidas no interior do veículo

Publicado em 30 de Março de 2020 às 10:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 10:37
As duas metralhadoras artesanais foram apreendidas na Serra pela PRF
As duas metralhadoras artesanais foram encontradas neste Sandero pela PRF Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) prende um homem suspeito de praticar assaltos na Serra e, com ele, foram encontradas duas metralhadoras de fabricação artesanal. A prisão ocorreu na noite deste domingo (29), na BR 101 Norte, em Linhares. A abordagem ocorreu no km 152 da estrada. 

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Uma equipe da PRF realizava uma fiscalização às margens da rodovia, quando avistou um veículo Renault Sandero branco. Os policiais pediram que o condutor do carro encostasse e ao consultarem nos sistemas policiais, foi verificado que o motorista e outra pessoa eram suspeitos de terem roubado uma moto na Serra horas antes.
Durante a revista no Renault Sandero, os policiais encontraram as armas e também quatro carregadores para munição. Com o flagrante, os agentes da PRF deram voz de prisão ao condutor, que não teve o nome revelado, e o conduziram à delegacia de Polícia Civil de Linhares.

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