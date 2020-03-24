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Medidas contra a Covid-19

Linhares vai suspender corte de água em casas por conta de coronavírus

Outra medida anunciada é que cerca de 6.700 famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família ficarão isentas das contas de água pelos próximos 60 dias

Publicado em 24 de Março de 2020 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 10:59
Prefeitura de Linhares
A decisão deve beneficiar 6.700 famílias, que terão isenção nas tarifas de água Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares
A Prefeitura de Linhares, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), deve anunciar nesta terça-feira (24) um novo decreto que suspende o corte de água para quem possui contas atrasadas. O objetivo é evitar que essas residências fiquem sem água durante a pandemia do novo coronavírus. A prefeitura ainda não informou por quanto tempo essa suspensão irá valer.
Além da decisão de suspender os cortes no fornecimento, a prefeitura prevê a isenção da tarifa para famílias do município que são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Estamos fazendo os estudos ainda. Há aproximadamente 6.700 famílias que vão ser beneficiadas com essa isenção de tarifa por 60 dias, explicou o diretor do SAAE, Valdinei Siqueira, em entrevista à TV Gazeta Norte.
Segundo o diretor, a lista das famílias que ficarão isentas do pagamento será feita de forma automática. Elas serão incluídas automaticamente na isenção. Todas as famílias que estão incluídas no Bolsa Família serão beneficiadas com essa isenção de 60 dias na tarifa de água, reforçou.

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De acordo com o diretor da autarquia, a medida vale para quem está com contas de água atrasadas. Já a isenção das tarifas para os membros do Bolsa Família passa a valer a partir do mês de abril.
*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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