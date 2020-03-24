Linhares vai suspender corte de água em casas por conta de coronavírus

A decisão deve beneficiar 6.700 famílias, que terão isenção nas tarifas de água Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares

A Prefeitura de Linhares , por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), deve anunciar nesta terça-feira (24) um novo decreto que suspende o corte de água para quem possui contas atrasadas. O objetivo é evitar que essas residências fiquem sem água durante a pandemia do novo coronavírus . A prefeitura ainda não informou por quanto tempo essa suspensão irá valer.

Além da decisão de suspender os cortes no fornecimento, a prefeitura prevê a isenção da tarifa para famílias do município que são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Estamos fazendo os estudos ainda. Há aproximadamente 6.700 famílias que vão ser beneficiadas com essa isenção de tarifa por 60 dias, explicou o diretor do SAAE, Valdinei Siqueira, em entrevista à TV Gazeta Norte.

Segundo o diretor, a lista das famílias que ficarão isentas do pagamento será feita de forma automática. Elas serão incluídas automaticamente na isenção. Todas as famílias que estão incluídas no Bolsa Família serão beneficiadas com essa isenção de 60 dias na tarifa de água, reforçou.

De acordo com o diretor da autarquia, a medida vale para quem está com contas de água atrasadas. Já a isenção das tarifas para os membros do Bolsa Família passa a valer a partir do mês de abril.