Linhares vai suspender corte de água em casas por conta de coronavírus

A Prefeitura de Linhares, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), deve anunciar nesta terça-feira (24) um novo decreto que suspende o corte de água para quem possui contas atrasadas. O objetivo é evitar que essas residências fiquem sem água durante a pandemia do novo coronavírus. A prefeitura ainda não informou por quanto tempo essa suspensão irá valer.
Além da decisão de suspender os cortes no fornecimento, a prefeitura prevê a isenção da tarifa para famílias do município que são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Estamos fazendo os estudos ainda. Há aproximadamente 6.700 famílias que vão ser beneficiadas com essa isenção de tarifa por 60 dias, explicou o diretor do SAAE, Valdinei Siqueira, em entrevista à TV Gazeta Norte.
Segundo o diretor, a lista das famílias que ficarão isentas do pagamento será feita de forma automática. Elas serão incluídas automaticamente na isenção. Todas as famílias que estão incluídas no Bolsa Família serão beneficiadas com essa isenção de 60 dias na tarifa de água, reforçou.
De acordo com o diretor da autarquia, a medida vale para quem está com contas de água atrasadas. Já a isenção das tarifas para os membros do Bolsa Família passa a valer a partir do mês de abril.
*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte