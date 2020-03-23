Supermercados de Linhares fazem entrega gratuita para idosos

Após a determinação da prefeitura de que idosos não podem frequentar os supermercados em Linhares, no Norte do Espírito Santo, para conter o avanço do novo coronavírus no município, os estabelecimentos estão oferecendo alternativas para esses clientes. As compras de mercadorias podem ser feitas por internet ou telefone, e as empresas estão entregando os produtos gratuitamente para esses consumidores acima de 60 anos, que não podem ir até as lojas.
A medida foi articulada pelo município com os supermercadistas e várias lojas de Linhares adotaram a prática. De acordo com a prefeitura, o consumidor que não puder fazer suas compras presencialmente nos estabelecimentos, por estar inserido no grupo de risco, pode fazê-las através do site das empresas, telefone e aplicativo como o WhatsApp.
MEDIDAS NOS SUPERMERCADOS VÃO ALÉM DOS IDOSOS
Além de limitar a entrada de idosos e crianças no supermercado, a determinação da Prefeitura de Linhares estipula ainda que os clientes mantenham um afastamento físico de no mínimo 1,5 metro, inclusive na fila do caixa. E restringe o acesso para apenas uma pessoa por familiar.