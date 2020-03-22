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Contra coronavírus

Linhares proíbe entrada de crianças e idosos em supermercados

A medida, tomada pela Prefeitura de Linhares, começa a valer a partir desta segunda-feira (23). Outra medida adotada é a suspensão de licença dos comércios que descumprirem o decreto de fechamento

Publicado em 22 de Março de 2020 às 15:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 15:54
As novas medidas foram tomadas durante reunião neste domingo (22), na Prefeitura de Linhares Crédito: TV Gazeta Norte
O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, decidiu na manhã deste domingo (22) endurecer as medidas de prevenção ao novo coronavírus. A partir desta segunda-feira (23), a entrada de clientes nesses estabelecimentos será limitada. Idosos a partir de 60 anos e crianças com menos de 10 anos estão proibidos de entrar nos supermercados da cidade.
A decisão foi tomada após reunião com supermercadistas do município e visa evitar a proliferação do vírus. De acordo com o prefeito,  nos caixas, por exemplo, será permitido o atendimento de 10 pessoas por vez, além da restrição de acesso ao grupo de risco.

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Além de limitar a entrada de crianças e idosos, pedimos que os donos de supermercados reforcem os cuidados dentro das lojas, como colocar álcool em gel à disposição dos consumidores, a higienização de carrinhos, cestas de compras e pontos de contato, pontua Zanon.

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O representante dos supermercadistas, Aderbauer Pedroni, reforçou que apesar da alta no movimento dos supermercados, não há problemas de abastecimento nas lojas. Precisamos tranquilizar a população de que os supermercados estão preparados para atender à demanda e estão trabalhando para que os itens não faltem nas prateleiras e se mantenha equilíbrio de preço nos pontos de vendas, comenta.

SUSPENSÃO DE LICENÇAS

Após o decreto divulgado na última quinta-feira (19), que ordenou o fechamento do comércio na cidade por 15 dias, o prefeito Guerino Zanon determinou que em casos de descumprimento, as licenças desses estabelecimentos sejam suspensas por tempo indeterminado, podendo inclusive serem cassadas.
A decisão foi tomada após os registros de que vários estabelecimentos na cidade não estão cumprindo as recomendações que visam evitar a transmissão do coronavírus. Os agentes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar estão nas ruas para poder fechar o comércio que não seguiu a determinação do decreto e, inclusive, notificando a Polícia Civil, pois se trata de crime previsto no código penal e na legislação federal. Em caso de reincidência será efetuado não apenas o fechamento, mas a cassação da licença de funcionamento por tempo indeterminado, reforça o prefeito.

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Durante a validade do decreto, apenas farmácias, supermercados, padarias, alimentação e cuidados animais, postos de combustíveis podem funcionar em horário normal. Já os restaurantes, bares e similares, também deverão permanecer fechados, mas os que possuem estrutura poderão continuar vendendo produtos através do telefone ou das vendas online, por sites ou aplicativos, além do sistema de entrega.
A população pode denunciar os estabelecimentos que insistirem em ficar abertos. Os canais de denúncia são o 153 (Guarda Civil Municipal), 190, da Polícia Militar, e o 193, do Corpo de Bombeiros.

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