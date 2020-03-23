Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Idosa com suspeita de coronavírus está em estado grave, em Guaçuí
Covid-19

Idosa com suspeita de coronavírus está em estado grave, em Guaçuí

Mulher de 89 anos aguarda a transferência para unidade de referência, a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 23 de Março de 2020 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 19:02
Santa Casa de Guaçuí
Santa Casa de Guaçuí Crédito: Reprodução
Uma senhora de 89 anos está internada na Santa Casa de Guaçuí, Região do Caparaó, desde o domingo (22) com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada pela prefeitura do município. A idosa aguarda a transferência para unidade de referência, a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa deu entrada no Pronto-Socorro de Guaçuí com um quadro grave que pode ser colocado como caso suspeito de contaminação por coronavírus (Covid-19). Em nota, a informação é de que ela está isolada na unidade e vai ser transferida para Cachoeiro de Itapemirim, onde está o hospital de referência para Covid-19 na região Sul do Estado.
Segundo a Santa Casa, a senhora apresenta febre, sintomas gripais (coriza e congestão nasal), tosse e muita falta de ar. Por conta do quadro, necessita de oxigênio suplementar e pode evoluir para respiração mecânica. Ela precisa ser transferida para uma UTI.

Veja Também

Brasil tem 34 mortos por coronavírus e 1.891 casos de infecção

Imprensa lidera índice de confiança em informações sobre coronavírus

Coronavírus: calamidade pública não é oportunidade de negócio

De acordo com o histórico levantado pelos médicos, a senhora tem um filho que trabalha numa empresa multinacional, ou seja, pode ter contato com estrangeiros. Ele a visitou nos últimos dias, acompanhado da família. Esse filho e um neto estavam resfriados, assim como um bisneto e uma neta que mora em um município que tem casos confirmados. Todos estavam com sintomas gripais, conforme relata o hospital.
A confirmação, segundo o município, depende dos exames que foram enviados para o Lacen e devem estar prontos em torno de quatro dias. Enquanto isso, foram tomadas todas as medidas de isolamento da paciente, para prevenir o contágio, inclusive, dos profissionais de saúde que estão trabalhando no local. A paciente, segundo informe da prefeitura no início da da noite,  foi transferida para Cachoeiro. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados