Idosa com suspeita de coronavírus está em estado grave, em Guaçuí

Santa Casa de Guaçuí Crédito: Reprodução

Uma senhora de 89 anos está internada na Santa Casa de Guaçuí , Região do Caparaó, desde o domingo (22) com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus . A informação foi confirmada pela prefeitura do município. A idosa aguarda a transferência para unidade de referência, a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa deu entrada no Pronto-Socorro de Guaçuí com um quadro grave que pode ser colocado como caso suspeito de contaminação por coronavírus (Covid-19). Em nota, a informação é de que ela está isolada na unidade e vai ser transferida para Cachoeiro de Itapemirim , onde está o hospital de referência para Covid-19 na região Sul do Estado.

Segundo a Santa Casa, a senhora apresenta febre, sintomas gripais (coriza e congestão nasal), tosse e muita falta de ar. Por conta do quadro, necessita de oxigênio suplementar e pode evoluir para respiração mecânica. Ela precisa ser transferida para uma UTI.

De acordo com o histórico levantado pelos médicos, a senhora tem um filho que trabalha numa empresa multinacional, ou seja, pode ter contato com estrangeiros. Ele a visitou nos últimos dias, acompanhado da família. Esse filho e um neto estavam resfriados, assim como um bisneto e uma neta que mora em um município que tem casos confirmados. Todos estavam com sintomas gripais, conforme relata o hospital.