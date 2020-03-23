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Quarentena devido ao coronavírus

Da sacada de prédio, vizinhos cantam parabéns para criança em Linhares

O pequeno André Scaramussa Castro estava triste porque a festa de aniversário para celebrar seus 8 aninhos havia sido cancelada por causa da quarentena provocada pelo coronavírus, mas os pais preparam uma surpresa inesquecível

Publicado em 23 de Março de 2020 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 11:57
O pequeno André Scaramussa Castro, de 8 anos, ganhou um parabéns diferente dos vizinhos, em Linhares Crédito: Reprodução/ Acervo pessoal
Já estava quase tudo pronto para a festa de aniversário do pequeno André Scaramussa Castro, que iria celebrar a data junto aos amigos em um shopping localizado em Linhares, Região Norte do Espírito Santo. No entanto, por causa dos riscos de contaminação do coronavírus, a orientação é para que todos permaneçam em casa e assim a festa de 8 anos precisou ser cancelada.
No entanto, o aniversário, que aconteceu neste domingo (22), não passou em branco. Emocionada, Silvia Scaramussa, mãe do André, conta como tudo aconteceu.
Da sacada de prédio, vizinhos cantam parabéns para criança em Linhares
Nesses dias que estamos assistindo muito à televisão, em algum momento vimos que havia algumas pessoas nas janelas dos prédios aplaudindo, fazendo algumas manifestações. Pensei que poderia fazer algo para o André, que estava super empolgado com o aniversário dele. Ele iria ter uma festa com os amiguinhos e passou a semana toda fazendo as lembrancinhas, tudo antes disso tudo começar, mas aí veio essa loucura. Pensei: como vou falar para esse menino que não vai ter mais aniversário? Como que vou explicar tudo isso? Aí expliquei a ele que tentei marcar, mas que não estavam mais aceitando fazer festinhas e ele ficou muito triste dizendo que o aniversário dele seria diferentão, que não teria ninguém para cantar parabéns para ele, não iria ter os amigos dele e fiquei com aquilo na cabeça, conta.
O pequeno André Scaramussa Castro, de 8 anos, ganhou um parabéns diferente dos vizinhos, em Linhares Crédito: Reprodução/ Acervo pessoal
A ideia de salvar o aniversário do André veio logo em seguida. Ao ver a criança triste porque não teria mais a festa que tanto queria, Silvia resolveu preparar uma comemoração diferente e contou com a ajuda dos vizinhos do prédio. Confira o vídeo abaixo.
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Bom, já que vai ser diferentão, vamos fazer mais otimista. Fui no grupo de WhatsApp do meu prédio e avisei a todos. O André fez o bolo comigo, enfeitamos o bolinho e eu já havia combinado no grupo para todos irem para a janela às 19h para cantarmos parabéns para ele que eu daria uma desculpa para descer com ele. Eu e o pai dele descemos com a desculpa de queiríamos dar uma voltinha lá embaixo e falei que tinha encomendado um hambúrguer. Descemos com o bolo e ele até questionou porque estávamos levando o bolo. Quando ele foi buscar a bicicleta já estava tudo aceso e na hora que eu cheguei lá embaixo com o bolo eu olhei para cima e as pessoas iam se manifestando. Foi muito, muito legal, comenta Silvia.
O pequeno André Scaramussa Castro, de 8 anos, ganhou um parabéns diferente dos vizinhos, em Linhares Crédito: Reprodução/ Acervo pessoal

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Os vizinhos do André se reuniram, cada um do seu apartamento, para cantar os parabéns para ele. Foi muito legal, as pessoas cantaram parabéns e ele ficou muito emocionado. Na hora ele ficou parado e não teve reação e começou a chorar. Depois agradeceu a todo mundo, teve até bandeira do Flamengo porque ele é flamenguista doente. Foi muito legal, foi muito lindo. Ficou um aniversário muito diferentão, como ele disse. Com certeza vai ser inesquecível esse aniversário, descreve emocionada.

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