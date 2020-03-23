O pequeno André Scaramussa Castro, de 8 anos, ganhou um parabéns diferente dos vizinhos, em Linhares Crédito: Reprodução/ Acervo pessoal

Já estava quase tudo pronto para a festa de aniversário do pequeno André Scaramussa Castro, que iria celebrar a data junto aos amigos em um shopping localizado em Linhares , Região Norte do Espírito Santo . No entanto, por causa dos riscos de contaminação do coronavírus , a orientação é para que todos permaneçam em casa e assim a festa de 8 anos precisou ser cancelada.

No entanto, o aniversário, que aconteceu neste domingo (22), não passou em branco. Emocionada, Silvia Scaramussa, mãe do André, conta como tudo aconteceu.

Your browser does not support the audio element. Da sacada de prédio, vizinhos cantam parabéns para criança em Linhares

Nesses dias que estamos assistindo muito à televisão, em algum momento vimos que havia algumas pessoas nas janelas dos prédios aplaudindo, fazendo algumas manifestações. Pensei que poderia fazer algo para o André, que estava super empolgado com o aniversário dele. Ele iria ter uma festa com os amiguinhos e passou a semana toda fazendo as lembrancinhas, tudo antes disso tudo começar, mas aí veio essa loucura. Pensei: como vou falar para esse menino que não vai ter mais aniversário? Como que vou explicar tudo isso? Aí expliquei a ele que tentei marcar, mas que não estavam mais aceitando fazer festinhas e ele ficou muito triste dizendo que o aniversário dele seria diferentão, que não teria ninguém para cantar parabéns para ele, não iria ter os amigos dele e fiquei com aquilo na cabeça, conta.

O pequeno André Scaramussa Castro, de 8 anos, ganhou um parabéns diferente dos vizinhos, em Linhares Crédito: Reprodução/ Acervo pessoal

A ideia de salvar o aniversário do André veio logo em seguida. Ao ver a criança triste porque não teria mais a festa que tanto queria, Silvia resolveu preparar uma comemoração diferente e contou com a ajuda dos vizinhos do prédio. Confira o vídeo abaixo.

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Bom, já que vai ser diferentão, vamos fazer mais otimista. Fui no grupo de WhatsApp do meu prédio e avisei a todos. O André fez o bolo comigo, enfeitamos o bolinho e eu já havia combinado no grupo para todos irem para a janela às 19h para cantarmos parabéns para ele que eu daria uma desculpa para descer com ele. Eu e o pai dele descemos com a desculpa de queiríamos dar uma voltinha lá embaixo e falei que tinha encomendado um hambúrguer. Descemos com o bolo e ele até questionou porque estávamos levando o bolo. Quando ele foi buscar a bicicleta já estava tudo aceso e na hora que eu cheguei lá embaixo com o bolo eu olhei para cima e as pessoas iam se manifestando. Foi muito, muito legal, comenta Silvia.

O pequeno André Scaramussa Castro, de 8 anos, ganhou um parabéns diferente dos vizinhos, em Linhares Crédito: Reprodução/ Acervo pessoal

O pequeno André ganhou uma festa diferente preparada pelos pais Silvia e Marcondes Crédito: Acervo pessoal