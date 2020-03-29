Homem é morto a tiros na zona rural de Linhares

Homem é morto a tiros no interior de Linhares Crédito: Leonardo Goliver

Um homem foi morto a tiros na comunidade de João Simão, zona rural de Linhares , região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite deste sábado (28).

De acordo com a PM, um familiar do homem contou que a vítima estava em casa quando recebeu uma ligação e saiu da residência. Logo depois, disparos foram ouvidos e também o barulho de uma motocicleta saindo.

Ao saírem para saber o que havia acontecido, familiares encontraram o homem caído com ferimentos. A PM foi acionada e constatou o óbito.