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Violência

Homem é morto a tiros na zona rural de Linhares

De acordo com a PM, o homem morreu no local. A polícia  ainda não tem informações sobre autoria e motivação do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 16:02

Publicado em 29 de Março de 2020 às 16:02

Data: 19/01/2020 - ES - Linhares - Homem é preso após agredir e jogar o próprio tio do 3º andar de prédio em Colatina
Homem é morto a tiros no interior de Linhares Crédito: Leonardo Goliver
Um homem foi morto a tiros na comunidade de João Simão, zona rural de Linhares, região Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite deste sábado (28).
De acordo com a PM, um familiar do homem contou que a vítima estava em casa quando recebeu uma ligação  e saiu da residência. Logo depois, disparos foram ouvidos e também o barulho de uma motocicleta saindo.

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Ao saírem para saber o que havia acontecido, familiares encontraram o homem caído com ferimentos. A PM foi acionada e constatou o óbito.
A polícia informou que ainda não tem informações sobre autoria e motivação do crime. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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