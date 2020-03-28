Motoboy esfaqueado por demora na entrega segue sem previsão de alta

Um morador de um edifício localizado em Itaparica esfaqueou um entregador de pizza na frente do prédio Crédito: Reprodução/Google Maps

O entregador de pizza Wesley Mendes dos Santos, de 28 anos, esfaqueado por um comerciante na noite da última terça-feira (24) em Vila Velha , segue internado sem previsão de alta no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Hospital São Lucas), em Vitória.

Ele passou por uma cirurgia no pulmão, local em que levou a facada, e deve retirar o dreno na próxima segunda-feira (30), segundo a mãe dele, a zeladora Maurina Gomes Mendes.

Segundo as investigações iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no momento que o pedido foi feito, chovia bastante na região e por esse motivo a entrega demorou mais do que o previsto, o que teria deixado o comerciante que pediu a pizza insatisfeito.

Como o hospital suspendeu as visitas por causa da pandemia do coronavírus , Wesley só conversa com a família por chamada de vídeo e chora toda vez que vê as filhas, de 1 e 3 anos, pelo telefone.

"Ele está se recuperando, mas ainda sente muita dor, e chora quando conversa comigo, com as filhas. Ele lamenta: 'estava trabalhando pra criar minhas filhas e aquele homem parte pra cima de mim'", conta a mãe em conversa com A Gazeta.