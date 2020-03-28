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Crime em Vila Velha

Motoboy esfaqueado por demora na entrega segue sem previsão de alta

Como o hospital suspendeu as visitas por causa da pandemia do coronavírus,  a vítima só conversa com a família por chamada de vídeo e chora toda vez que vê as filhas, de 1 e 3 anos, pelo telefone

Publicado em 28 de Março de 2020 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 15:05
Um morador do edifício Itaparica Exclusive esfaqueou um entregador de pizza na frente do prédio
Um morador de um edifício localizado em Itaparica esfaqueou um entregador de pizza na frente do prédio Crédito: Reprodução/Google Maps
O entregador de pizza Wesley Mendes dos Santos, de 28 anos, esfaqueado por um comerciante na noite da última terça-feira (24) em Vila Velha, segue internado sem previsão de alta no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Hospital São Lucas), em Vitória.
Ele passou por uma cirurgia no pulmão, local em que levou a facada, e deve retirar o dreno na próxima segunda-feira (30), segundo a mãe dele, a zeladora Maurina Gomes Mendes.
O motoboy foi esfaqueado porque se atrasou para entregar o produto. Ele trabalha em uma pizzaria localizada na Avenida Jair de Andrade, em Itapoã, e saiu para a entrega na Praia de Itaparica, onde o crime aconteceu.
Segundo as investigações iniciais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no momento que o pedido foi feito, chovia bastante na região e por esse motivo a entrega demorou mais do que o previsto, o que teria deixado o comerciante que pediu a pizza insatisfeito.
Como o hospital suspendeu as visitas por causa da pandemia do coronavírus, Wesley só conversa com a família por chamada de vídeo e chora toda vez que vê as filhas, de 1 e 3 anos, pelo telefone.
"Ele está se recuperando, mas ainda sente muita dor, e chora quando conversa comigo, com as filhas. Ele lamenta: 'estava trabalhando pra criar minhas filhas e aquele homem parte pra cima de mim'", conta a mãe em conversa com A Gazeta.
Polícia Civil foi questionada se o suspeito do crime foi preso, mas não respondeu até a publicação dessa reportagem.

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