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Corpos em lagoa

Polícia prende suspeitos de assassinar adolescentes em Anchieta

Segundo a Polícia Civil, motivação do crime foi relacionada ao tráfico de drogas que ocorre nos bairros Nova Anchieta e Planalto

Publicado em 27 de Março de 2020 às 10:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 10:08
Delegacia de Anchieta
Delegacia de Anchieta Crédito: Rodrigo Gonçalves
Três homens, dois de 22 anos e de 26 anos, foram presos nesta quinta-feira (26) no bairro Nova Anchieta, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, suspeitos de matar a tiros dois adolescentes, um de 13 anos e outro de 16 anos, no dia 15 de março. O motivo, segundo a polícia, eram desavenças por contar do tráfico de drogas.
Os mandados de prisão temporária foram cumpridos pela Delegacia de Anchieta, com apoio da Delegacia de Piúma. De acordo com delegado de Anchieta, Marcos Nery, a motivação do crime foi relacionada ao tráfico de drogas que ocorre nos bairros Nova Anchieta e Planalto. Apurou-se que a morte dos jovens ocorreu em razão de desavenças sobre o tráfico de drogas que era exercido pelas vítimas sem a autorização dos suspeitos, explicou.
Carlos Eduardo Nunes Ferreira, de 16 anos, e Josenildo Souza Santos Junior, de 13 anos
Carlos Eduardo Nunes Ferreira, de 16 anos, e Josenildo Souza Santos Junior, de 13 anos Crédito: Reprodução
O delegado informou ainda que as investigações estão em andamento e continuam em busca de localizar a arma do crime. Os detidos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.
Os adolescentes estavam desapareceram no dia 15 de março. As famílias chegaram a registrar os desaparecimentos, mas quatro dias depois, os corpos foram encontrados, em avançado estado de decomposição e com marcas de tiro e tortura, boiando em uma lagoa do bairro Nova Anchieta.

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