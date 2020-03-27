Polícia prende suspeitos de assassinar adolescentes em Anchieta

Delegacia de Anchieta Crédito: Rodrigo Gonçalves

Três homens, dois de 22 anos e de 26 anos, foram presos nesta quinta-feira (26) no bairro Nova Anchieta, em Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo, suspeitos de matar a tiros dois adolescentes, um de 13 anos e outro de 16 anos, no dia 15 de março. O motivo, segundo a polícia, eram desavenças por contar do tráfico de drogas.

Os mandados de prisão temporária foram cumpridos pela Delegacia de Anchieta, com apoio da Delegacia de Piúma. De acordo com delegado de Anchieta, Marcos Nery, a motivação do crime foi relacionada ao tráfico de drogas que ocorre nos bairros Nova Anchieta e Planalto. Apurou-se que a morte dos jovens ocorreu em razão de desavenças sobre o tráfico de drogas que era exercido pelas vítimas sem a autorização dos suspeitos, explicou.

Carlos Eduardo Nunes Ferreira, de 16 anos, e Josenildo Souza Santos Junior, de 13 anos Crédito: Reprodução

O delegado informou ainda que as investigações estão em andamento e continuam em busca de localizar a arma do crime. Os detidos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.