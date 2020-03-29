Homem é encontrado morto no bairro Padre Gabriel, em Cariacica

Em nota, a PC informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

Para auxiliar nas investigações, a Polícia Civil pede para quem tiver informações sobre o crime que faça a denúncia, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. A plataforma também funciona de forma online, no site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.