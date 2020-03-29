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Estava amordaçado

Homem é encontrado morto no bairro Padre Gabriel, em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, corpo da vítima estava amarrado e havia perfuração de tiro

Publicado em 29 de Março de 2020 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 13:15
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (29) no bairro Padre Gabriel, em Cariacica. A vítima estava amarrada e amordaçada e foi encontrada por um ciclista que passava pelo local onde o corpo foi deixado.

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Segundo a Polícia Militar, equipes foram enviadas ao local do crime e constataram que a vítima morreu após ser baleada. Até o momento, ninguém foi preso.

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Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Em nota, a PC informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Para auxiliar nas investigações, a Polícia Civil pede para quem tiver informações sobre o crime que faça a denúncia, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. A plataforma também funciona de forma online, no site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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